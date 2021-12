El increíble gesto de Tom Cruise con el equipo de “Misión Imposible” para Navidad

El gesto de Tom Cruise con el equipo de “Misión Imposible”

Tom Cruise, de 59 años, envió 300 pasteles de Navidad desde Los Ángeles al Reino Unido en su jet privado como regalo para su equipo de “Misión Imposible”.

Cruise es famoso por regalar este pastel de chocolate blanco y coco de Doan’s Bakery a sus personas favoritas. “Tom quería darle al equipo un regalo para Navidad y decidió que solo servirían los pasteles de su panadería favorita en Los Ángeles”, dijo un informante a The Sun.

“Él organizó con la tienda para hacer 300 pasteles especialmente y luego fueron llevados al Reino Unido en su jet”, detalló la fuente.

“Es extravagante, pero Tom es una persona increíblemente generosa y quería hacer algo especial para todos los que han trabajado con él en la película”, añadió el informante.

Según se informa, la estrella de “Top Gun” ha gastado 15.000 dólares en los pasteles.

Kirsten Dunst, Henry Cavill, Rosie O’Donnell, Barbara Walters, Cobie Smulders, Jimmy Fallon, James Corden y Angela Bassett, fueron algunas de las personalidades que recibieron este regalo dulce de Cruise.

El pastel de coco y chocolate blanco de Doan’s Bakery se vende a USD 99, envío incluido, en internet

Dunst, quien protagonizó con Cruise en 1994 “Entrevista con un vampiro”, le dijo a Graham Norton que el actor todavía le envia un pastel cada Navidad. “Lo llamamos Cruise Cake en mi casa”.

“Es el mejor pastel de coco que he probado en mi vida“, dijo. ‘Es realmente bueno y lo recibimos cada Navidad. Toda nuestra familia está como, “¡El pastel de Cruise está aquí!” Es como algo importante, todos lo devoramos esa noche”

Mientras tanto, Henry Cavill, quien actuó con Cruise en “Misión Imposible : Fallout” de 2018, también contó que una vez recibió este pastel con una nota que decía: ‘Querido Henry, Feliz Navidad, de Tom Cruise’. Lo cual es una locura de leer “, dijo.

Y Cobie Smulders, quien protagonizó con Cruise en “Jack Reacher: Never Go Back”, calificó el momento en que llega ese obsequio como “la época más gloriosa del año”.

Tom Cruise, Hayley Atwell y el resto del elenco de "Misión Imposible 7" en Roma (The Grosby Group)

La estrella de Hollywood, quien interpreta a Ethan Hunt en la franquicia, terminó la filmación en septiembre después de más de 18 meses de trabajo interminable por las suspensiones en el rodaje debido a la pandemia.

Con su reputación de inconformista, Cruise se ha ganado mala fama. Fue catalogado como una pesadilla por el equipo de producción de “Misión Imposible 7″. Un comportamiento que quedó en evidencia cuando se filtró un audio del actor enfurecido con varios empleados por no respetar la distancia social en el set de rodaje en plena pandemia. Una situación que dejó en evidencia que se toma su trabajo muy en serio.

El audio de tres minutos de duración registró al actor y también productor del filme reprendiendo a dos de sus trabajadores que no siguieron las estrictas normas que impuso para evitar contagios en el set: “Si veo que lo haces de nuevo, estás jodido y despedido”.

Pese a que su profesionalismo casi enfermizo lo hace a veces insufrible, el actor es capaz de grandes gestos con sus compañeros de trabajo. Desde los once años, Dakota Fanning recibe un regalo por su cumpleaños, y ya tiene 27. A su compañero de reparto en “La momia”, Jack Johnson, lo ayudó a ponerse en forma con sus propios entrenadores. A un joven Zaf Efron lo invitó a su casa y le enseñó a andar en motocicleta para un próximo papel.

Lea Thompson, la actriz que interpretó a la madre de Marty McFly en todas las entregas de “Volver al futuro”, contó cómo años antes de hacerse mundialmente conocida gracias a ese personaje, Cruise dio la cara por ella ante unos productores que le pedían que enseñara los pechos en una película. Ocurrió en el rodaje de “La clave del éxito”. “No hice la audición para conseguir el papel porque en el guion ponía que mi personaje tenía que desnudarse varias veces sin motivo, pero los productores me querían sí o sí y mi agente me dijo que aceptara”, relató la actriz. “Tom se enteró y, consciente de su poder, en pleno rodaje de una de esas escenas les dijo: ‘Bien, si ella está desnuda, yo también estaré desnudo’”. Y claro, que el niño mimado de Hollywood, el novio que todas las madres querían para sus hijas en los ochenta, enseñara sus genitales en pantalla grande era algo que los productores no podían permitirse y desistieron de su empeño en rodar la escena con Thompson desnuda. “Siempre le estaré agradecida por haberse puesto así de mi lado”.

Tom Cruise en el set de "Misión Imposible" en 2020 (Reuters)

En la vida real también puede ser un héroe

Mientras estaba de vacaciones con su entonces esposa Nicole Kidman y sus hijos en su yate en 1997, Cruise vio un velero en llamas. El actor envió el bote de la embarcación para rescatar a las personas a bordo. El año anterior, Cruise conducía en una noche lluviosa cuando vio a Heloisa Vinhas, una aspirante a actriz de 23 años, ser atropellada por un automóvil. Cruise la acompañó al hospital y pagó su factura médica de USD 7.000 cuando descubrió que no tenia seguro médico. También salvó a un pequeño durante una alfombra roja. En el estreno de “Misión Imposible, el actor vio a Laurence Sadler, de 7 años, inmovilizado contra una barra de acero y salió a su rescate antes de que fuera aplastado.

Y hace poco trascendió que el salvó la vida de su coprotagonista, Elisabeth Shue, durante la filmación de la comedia “Cocktail”, de 1987. El episodio salió a la luz luego de que el diario británico The Sun reportara que Cruise rescató a un camarógrafo que se resbaló del vagón de un tren en movimiento mientras filmaba una escena de riesgo en “Misión imposible 7″.

Bill Bennett, operador de cámara durante la filmación de “Cocktail”, contó que Cruise evitó que su compañera muriera decapitada por la hélice de un helicóptero en pleno rodaje. “Tom es piloto calificado, tanto en aviones como en helicópteros, y al instante vio el peligro”, continuó el operador de la cámara. “Se abalanzó sobre ella, pero solo pudo agarrar sus piernas, tirándola al suelo…Tom, en ese instante, realmente le salvó la vida”.

Sin decirle nada a nadie el actor mantuvo en contacto con el niño que no contrató para “Jerry Maguire”. Antes de Jonathan Lipnicki, había otro chico que tras varias semanas de rodaje “se quedó sin gasolina”, dijo Cameron Crowe a Deadline, y dejó la producción. El director luego recibió un inesperado llamado. “Semanas después, la madre del primer niño llama a la oficina. Cogí el teléfono y me dijo: ‘Podrías decirle a Tom Cruise que le agradezco la forma en que se ha mantenido en contacto con mi hijo, le ha enviado cartas y regalos’”. Cuando el director le llevó el recado al actor, él le explicó: “No quería que mirara la pantalla y pensara que había fracasado. Quería que le encantaran las películas toda su vida”.

