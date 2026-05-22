Colombia

Abogada explicó el proceso legal en el que está la hija de Totó la Momposina con la SIC por negación de registro de marca

La también creadora de contenido Annie Márquez detalló cuánto tiempo podría tomarse la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en responder a la solicitud de la familia, que interpuso un recurso en febrero de 2026, casi tres meses antes del fallecimiento de la artista

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La artista falleció en Celaya (México) rodeada de sus seres queridos - créditos archivo Colprensa / Raúl Palacios | @sicsuper/X
La artista falleció en Celaya (México) rodeada de sus seres queridos - créditos archivo Colprensa / Raúl Palacios | @sicsuper/X

La muerte de Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, dejó un profundo vacío en la cultura colombiana y en el folclor del Caribe.

La artista, que falleció el domingo 17 de mayo de 2026 en Celaya (México) tras sufrir un infarto, fue despedida por su familia con un mensaje en redes sociales (el martes 19 de mayo) que confirmó la partida de la icónica cantante, bailarina y cantautora de 85 años, oriunda de Talaigua Nuevo, Bolívar.

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La noticia no solo generó homenajes y reconocimientos a su obra, sino que puso en el tablero el futuro de su marca y el proceso legal que enfrenta su familia para proteger su nombre y legado comercial.

Días después de su fallecimiento, la abogada y creadora de contenido Annie Márquez explicó en detalle, a través de un carrete de Instagram, el estado actual de la solicitud de registro de la marca “Totó la Momposina y sus tambores”.

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Márquez contextualizó el caso recordando que, a pesar de que Totó fue una de las exponentes más importantes de la cumbia y el bullerengue, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó el registro de su marca en febrero de 2026, apenas unos meses antes de la muerte de la artista.

La abogada Annie Márquez explicó en qué va la disputa legal por el registro de la marca "Totó la Momposina y sus tambores" - créditos archivo Colprensa / Raúl Palacios | @amiabogada/IG
La abogada Annie Márquez explicó en qué va la disputa legal por el registro de la marca "Totó la Momposina y sus tambores" - créditos archivo Colprensa / Raúl Palacios | @amiabogada/IG

La abogada detalló en su publicación el jueves 21 de mayo que la negativa no obedeció a la oposición de terceros, sino a una decisión de fondo tomada por la SIC. “En febrero de 2026 la SIC negó el registro de ‘Totó la Momposina y sus tambores’ (clase 41). Sin oposición de terceros — la marca fue negada de oficio por la SIC en la etapa de fondo”, explicó Márquez.

La razón de fondo, según la jurista e influencer, radica en la Decisión 486, artículo 136(e), que impide registrar el nombre o seudónimo de otra persona sin su autorización expresa.

“Ni siquiera si eres su hija. La solicitud no fue realizada por Totó la Momposina, sino por su hija, quien a pesar de haber allegado el contrato donde su mamá le cedía la solicitud, la oficina consideró que no era suficiente”, añadió la abogada. Es decir, la SIC argumentó que el consentimiento formal de la artista debía haberse presentado de manera directa y clara en vida, y no a través de un tercero, incluso si se trata de un heredero directo.

Por el momento, la solicitud de registro de la marca se encuentra “negada”, pero el equipo legal de Totó la Momposina y su hija presentaron un recurso de apelación el 28 de febrero de 2026.

Según Márquez, la decisión sobre este recurso puede tomar hasta 10 meses más en resolverse.

La jurista y creadora de contenido afirmó en su publicación su deseo usando dos referencias de éxitos musicales de Totó la Momposina: " Que el pescador hable con la SIC y prendemos candela para que la resolución de apelación de la marca se decida a favor de su hija y de todo su legado" - crédito @amiabogada/IG
La jurista y creadora de contenido afirmó en su publicación su deseo usando dos referencias de éxitos musicales de Totó la Momposina: " Que el pescador hable con la SIC y prendemos candela para que la resolución de apelación de la marca se decida a favor de su hija y de todo su legado" - crédito @amiabogada/IG

La disputa entre la familia de Totó la Momposina y la SIC por el registro de marca

Para tener en cuenta, este pleito legal se da en un contexto en el que la obra artística de Totó la Momposina está protegida en Colombia por derechos de autor hasta 80 años después de su muerte, lo que garantiza que sus regalías musicales seguirán perteneciendo a sus herederos durante décadas.

Sin embargo, la explotación de su marca comercial post-mortem podría complicarse si la apelación no prospera.

Márquez dijo al respecto: “La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) suele negar marcas de artistas famosos si no fueron solicitadas por el artista directamente en vida. Espero que el recurso de apelación que está en curso salga a favor de su hija y de todo el legado de Totó la Momposina”.

El caso vuelve a ser un referente debido a que mientras la música y las obras siguen amparadas por la ley, la marca —que es fundamental para la gestión comercial de productos, espectáculos, merchandising o eventos que lleven su nombre— requiere trámites y autorizaciones específicas que muchas veces no se anticipan en vida.

La parte final de la carrera de la artista colombiana estuvo marcada por presentarse la mayoría de las veces en festivales y/o eventos culturales en el exterior - crédito archivo Colprensa | Mauricio Alvarado
La parte final de la carrera de la artista colombiana estuvo marcada por presentarse la mayoría de las veces en festivales y/o eventos culturales en el exterior - crédito archivo Colprensa | Mauricio Alvarado

La abogada recordó que Totó la Momposina dedicó más de cinco décadas a llevar la música tradicional del Caribe colombiano al mundo, convirtiendo la cumbia y el bullerengue en patrimonio universal.

Su voz sonó desde Cartagena hasta escenarios internacionales, y su influencia inspiró a nuevas generaciones de artistas.

“Cuando un artista muere, sus escuchas se disparan. Esas regalías pertenecen a sus herederos por varias décadas”, resaltó la jurista al puntualizar la importancia de preservar el legado patrimonial y comercial de figuras como Totó.

Por ahora, el proceso legal continúa y la expectativa está puesta en que la SIC reconozca el valor cultural y la legitimidad de la familia para administrar la marca de la artista.

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