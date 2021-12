Eduin Caz: revelaron supuesta infidelidad del cantante de Grupo Firme y se hizo viral

@eduincaz / Instragram

En las últimas horas del viernes pasado, el cantante de Grupo Firme, Eduin Caz, se hizo tendencia en redes sociales luego de que una mujer originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, afirmara haber mantenido una relación con el artista, al márgen de su matrimonio con Daisy Anahí.

A través de su cuenta de TikTok, la mujer que se identificó a sí misma como Stephanie Hernández, compartió un video donde afirmó que recibió un mensaje por parte de la esposa de Eduin, Daisy, quien la cuestinó sobre la fidelidad de su pareja.

Posteriormente, a petición de los usuarios de la plataforma de video, publicó un video en el que supuestamente aparece Eduin durmiendo en una cama con ella. A pesar de que Stephanie insiste en que se trata de Caz, algunos usuarios mantuvieron sus reservas sobre lo dicho.

La joven publicó desde su cuenta de Instagram un video en donde relata la historia de la supuesta infidelidad, que supuestamente ocurrió en el 2019, cuando Grupo Firme visitó Ciudad Juárez. Durante ese momento, según contó, ella no tenía idea de que Eduin es una persona casada.

“En el año 2019, en el mes de ocutbre, vino Grupo Firme a mi ciudad y yo, para ese entronces, ya estaba formando una amistad con uno de los integrantes, el cual, el dia de concierto me invitó al after. Ya estando en el after, él se acercó y me empezó a sacar plática... yo no tenía idea que se estaba casado, sólo sabía que tenía un hijo”, contó la joven en su red social.

“Esa noche pasó lo que pasó y ya, eso es todo”, continuó, además agregó que quiso hablar sobre lo ocurrido luego de que otra mujer originaria de Tijuana buscó “desenmascarar” a Eduin por otra infidelidad, no obstante, recibió muchos insultos por parte de los fanáticos de la agrupación.

“La tacharon de mentirosa cuando sí es verdad, cuando pasó todo lo de esta chava yo estaba pensado ‘sí es cierto’. Y él es súper cínico en sus historias respondiendo que no es cierto. Así que quise respaldar a esta chica que, por cierto, es súper linda y subir lo que yo sabía y lo que pasó”, expresó.

Finalmente se refirió a los ataques que recibió a través de las plataformas digitales a raíz del testimonio de la supuesta infidelidad. Incluso, de acuerdo con algunos usuarios en TikTok, este escándalo habría dado pie a que la esposa de Eduin, Daisy Anahí, supuestamente terminara su relación; aunque esto último tampoco ha sido confirmado.

En redes sociales cientos de usuarios reaccionaron a lo dicho por la joven juarense y el video en el que supuestamente se muestra a Eduin dormido en la habitación de un supuesto motel se hizo viral.

“El último hombre que me daba esperanza era Eduin Caz. Ahora no sé qué pensar” escribió la usuaria Melanie Carillo a través de su cuenta de Twitter. “De eduin Caz aprendí que no debo quedarme dormida en el motel poruque luego me queman”, agregó otra usuaria.

Aunque también hubo quien defendió al cantante: “No se si fue la fama o lo que sea, pero no hay escusa para ser infiel. Al final del día, Eduin no ha sido el único hombre que ha sido infiel. Pero qué feo que esté por todo social media y todos se enteren que te pusieron el cuerno. Ninguna persona merece eso”, escribió la usuaria Erica.

“Yo le mando un abrazo a mi bebé Anahí porque Aduin Caz no te merece preciosa”, escribió otra usuaria dirigiéndose a la esposa del cantante de Grupo Firme.

Hay que destacar que hata el momento al momento el canatnte de regional mexicano no ha hablado sobre la supuesta infidelidad.

