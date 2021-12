Sylvia Pasquel le reclamó a José Eduardo Derbez

Sylvia Pasquel criticó la actitud que a veces tiene José Eduardo (Fotos: Instagram/@sylviapasqueloficial/@jose_eduardo92)

La semana pasada Sylvia Pasquel fue invitada al programa Miembros al aire, que es conducido por Yordi Rosado, Paul Stanley, El burro Van Rankin, Raúl Araiza y José Eduardo Derbez. La actriz aprovechó para contar algunas anécdotas que ha vivido a lo largo de su trayectoria, entre otras cosas.

Pasquel también habló sobre el reciente homenaje que le hicieron a su madre, doña Silvia Pinal y aseguró que José Eduardo se negó a hacerle un favor para este evento tan importante.

Recordemos que hace un par de meses se realizó una celebración para la famosa actriz Silvia Pinal, en donde le otorgaron la primera medalla que lleva su nombre en reconocimiento a su trayectoria artística y por el legado que sigue dejando al ser considerada “la última diva” y uno de los íconos del cine nacional.

Sylvia Pasquel le reclamó al hijo de Derbez por no mandarle un video donde tenía que dedicarle algunas palabras emotivas para la legendaria actriz, pero al parecer José Eduardo la ignoró por completo: “Te pedí un video que nunca me mandaste”, dijo la actriz.

Pasquel acudió al programa "Miembros al aire" (Foto: Instagram/@miembrosalairetv)

“Reuní más de 150 videos, menos el de José Eduardo. Hasta tu papá me lo mandó porque él sí es humilde”, agregó la artista. No fue lo único que le reclamó Sylvia al actor de 29 años, pues también recordó que supuestamente Derbez habló mal de ella en su podcast y no pudo responder ante esto.

“Y luego habla mal de mí en su podcast. A ver, dímelo de frente”, señaló la mexicana, por lo que los demás conductores le hicieron diferentes comentarios a José Eduardo, quien recibió empujones y sólo se puso rojo y se mostró nervioso con algunas risas.

Para terminar con el tema, José Eduardo sólo dijo que no sabía de lo que hablaba y que tendría que revisar su Whatsapp para verificar los mensajes que “La Pasquel” le habría enviado.

Por otro lado, los conductores y Sylvia hablaron sobre el tema del botox y confesaron que algunos de ellos sí se han inyectado dicha toxina, tal es el caso de Yordi, Paul, Raúl y El burro Van Rankin, mientras que la actriz de 70 años no ha recurrido a eso: “En mi vida me lo pondré, nada más de pensar que no podré mover la cara no me gustaría intentarlo nunca”.

La famosa actriz reveló que nunca se ha inyectado botox (Foto: Instagram/@miembrosalairetv)

“Yo sé que en cualquier momento voy a dar el ‘viejazo’ y ni modo, nada más me cuido con mis aparatos para hacer ejercicio, todavía me tomo una copita de vino y un cigarrito”, relató la famosa. Además le preguntaron sobre su hija Stephanie Salas y comentó que se encuentra algo ocupada por trabajo y confesó que ya es influencer de modas.

Recientemente la artista se reencontró con su hija Stephanie y su nieta Michelle Salas en Los Ángeles, California, celebraron con una lujosa cena, ya que se volvieron a ver después de varias semanas.

En las historias compartidas en las cuentas oficiales de Instagram de Stephanie y Michelle Salas, se les ve contentas e intercambiando muestras de afecto, también mostraron a sus seguidores los conjuntos de ropa que iban a portar para la cena en donde se reunirían con Sylvia Pasquel.

Anteriormente, Michelle y Stephanie se habían reunido en la Ciudad de México en compañía de Silvia Pinal, cuando las tres visitaron un exclusivo restaurante de Lomas de Chapultepec. La modelo y diseñadora ha compartido en múltiples ocasiones su amor y admiración por su madre y su abuela en redes sociales, en donde muchas veces les ha dedicado publicaciones comentando lo feliz que se siente al pasar tiempo con ellas.

La actriz es muy unida a su hija Stephanie y a su nieta Michelle Salas (Foto: Twitter)

SEGUIR LEYENDO: