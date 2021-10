Silvia Pinal lloró al recibir medalla con su nombre

La actriz sonorense cumplió 90 años recientemente (Foto: Instagram/@takebtake)

La tarde de este lunes Silvia Pinal recibió un homenaje por parte de una organización del medio periodístico, grupo que le otorgó entre ovaciones la primera Medalla Silvia Pinal en reconocimiento por su trayectoria artística y por el legado que sigue dejando al ser considerada “la última diva” y uno de los íconos del cine nacional.

La actriz, productora teatral y quien incursionó en la política, se conmovió hasta las lágrimas al recibir el tributo en un evento donde acudieron, además de los integrantes del Comité Medalla Silvia Pinal, conformado por periodistas de espectáculos, algunos de sus amigos del gremio, como su hija Sylvia Pasquel y el primer actor Eric del Castillo, quien hizo gala de su buen humor y recordó que en su juventud, cuando alternó con Silvia, ella “estaba buenísima”.

Pinal agradeció el cariño del público, entre aplausos fue condecorada con la medalla que lleva su nombre y leyó un breve mensaje escrito en la placa que acompaña la presea.

Eric del Castillo, Alejandra Ávalos, Marcos Valdés y Jacqueline Andere son algunos de los famoso que acudieron al homenaje (Foto: Twitter)

“No encuentro palabras en mis dientes para agradecerles su cariño, las molestias, los empujones. Ustedes siempre han sido muy cariñosos conmigo y realmente no tengo otra cosa más que agradecerles. Me siento tan feliz, me siento tan cerca de Dios, creo que este momento no lo olvidaré nunca”, confesó visiblemente emocionado ante los reporteros.

Entre otros compañeros que ovacionaron a la diva, tales como Sergio Corona, Carlos Cuevas, Jacqueline Andere, Norma Nazareno y Eric del Castillo, éste reveló cómo sintió atracción por Pinal cuando ambos coincidieron trabajando con Luis Buñuel, en 1962.

“Estaba buenísima. Era yo soltero, yo la veía. Hicimos dos, tres trabajos y decía qué buena está, carambas. Pero, pues siempre fui respetuoso”, confesó ante las cámaras mientras su hija Verónica del Castillo lo veía sorprendida.

A la diva se le vio más delgada, de buen semblante y sonriente con la prensa (Foto: Twitter/@pozainforma)

La gran diva lució mucho más delgada y rejuvenecida, esto tras los días que estuvo hospitalizada este año, cuando coincidió en el hospital con su gran amigo Eric, cuando el actor de El ángel exterminador fue ingresado tras sufrir una caía en la casa de su hija Verónica.

“Hay palabras y palabras, pero esto que estoy sintiendo no tengo manera de darles las gracias, les agradezco tanto, todo esto me lo llevo yo por lo que me queda de vida”

Entre el revuelo causado, Pinal dijo que agradece al gremio el soportar “empujones”: “Lo estoy viendo, no encuentro palabras suficientes para agradecerles su cariño, las molestias, los empujones. Para mí es un gran placer (…) créanme que me siento tan feliz”

Con 70 años de trayectoria, la actriz siempre ha sido amable con la prensa de espectáculos (Foto: Twitter @AlejandraAvalos)

Por su parte, Sergio Corona se dijo feliz que poder acompañar a la matriarca de la dinastía Pinal en un evento a su longeva carrera de ya 70 años: “El motivo, el placer, el gusto, el tesoro, todo eso es lo que representa mi gran amiga y gran artista que hay”, dijo el actor.

Por su parte Jacqueline Andere consideró que el tributo le viene bien merecido a la sonorense: “Es un homenaje de los más merecidos porque Silvia no se merece un homenaje, se merece miles de homenajes”.

Hace unas semanas Silvia bromeó con la prensa en el marco de la celebración de su cumpleaños y aseguró que “yo llego a mi edad bastante bien, yo me siento bien, además puedo comer, puedo beber, puedo bailar... puedo amar”, dijo Silvia Pinal.

Hace unos meses la actriz llegó a sus 90 años acompañada de sus hijas (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Tras las afirmaciones de Silvia, el reportero del programa matutino Hoy, le preguntó a la actriz si le gustaría tener un nuevo amor en su vida, a lo que ella respondió: “Cómo me gustaría… ¡Cómo me gusta!”, afirmó entre risas y continuó: “el novio que tengo me gusta como es, es guapo, simpático, le gusta cantar, tiene unos ojos muy bonitos y pues, me gusta. Su nombre es secreto”, dijo la artista al bromear con los reporteros.

A pesar de que Silvia declaró acerca de su presunto novio a manera de broma, varios rumores afirmaron que la actriz sí tenía una nueva pareja a sus 90 años, lo cual fue desmentido por su hija, la también actriz Sylvia Pasquel, quien afirmó en una entrevista para Sale el Sol que su madre suele hacer este tipo de bromas a menudo.

SEGUIR LEYENDO: