“Anónima”: el éxito de Wattpad escrito por una mexicana que se convirtió en una película de Netflix

"Anónima" cuenta la historia de Elizabeth,. Vale en la película, y Alex, quienes se conocen por un mensaje equivocado y terminan perdidamente enamorados. (FOTO: Cortesía / Netflix)

Cuando Wendy Mora, una joven originaria de Jalisco, escribió Anónima en Wattpad, no imaginaba lo lejos que llegaría. La obra que nació en la plataforma online en el 2016, se convirtió en una película que se estrenará este viernes en Netflix con un reparto que incluye a la actriz Annie Cabello y al tiktoker Antonio Morales, conocido como “Ralf”.

Anónima cuenta la historia de dos adolescentes que se conocen a través de un mensaje equivocado. Sin revelar completamente sus identidades, Alex y Elizabeth emprenden una conversación interminable que culmina en un enamoramiento para ambos, sin embargo, no se dan cuenta de que ya se conocen en la vida real.

En entrevista con Infobae México, Wendy narró cuál fue el camino que recorrió para convertirse en escritoria y el trayecto de la historia que fue todo un fenómeno en la plataforma y se convirtió en la primera película mexicana producida por Netflix basada en una novela juvenil.

Fotografía de Wendy Mora, escritora mexicana que comenzó su carrera a través de la plataforma online "Wattpad" FOTO: Cortesía / Grupo Planeta

Aunque se formó como técinca en programación web, Wendy siempre amó las letras y se sumó a los lectores de Wattpad. Pronto empezó a experimentar con la escritura y redactó algunas historias breves. Ahora mira esos pininos con un poco de ternura y verguenza, no obstante, esos primeros pasos dieron lugar a la historia de amor juvenil que tanto gustó a los usuarios.

“Fue hasta el 2016 cuando empecé a escribir Anónima. Empezó con la idea de algo que me sucedió a mí; mi esposo y yo nos conocimos de una manera muy parecida, sólo que en la historia los personajes toman un rumbo muy diferente. A la gente le empezó a gustar, me pedían más, y yo la subía como si fuera telenovela de Televisa, un capítulo nuevo cada cierto tiempo”, narró.

Un año después, Wendy terminó las entregas y decidió que su historia merecía publicarse: “Yo quería tener el libro conmigo, aunque sea imprimir uno para mí ”, recordó. Después de un largo proceso de investigación sobre el mundo editorial, mandó su manuscrito y logró su cometido: se convirtió en una autora publicada.

Portada del libro "Anónima" publicado por Grupo Planeta y escrito por la jaliscience Wendy Mora. FOTO: Cortesía / Grupo Planeta

“Me sentía muy emocionada, son cosas que al principio una no se las cree. Cuando publicaron el libro decía: ‘Uy, no, ya para que me publiquen en físico’, ya era un logro muy grande. Y para que sea película... no podía con la emoción”, rememoró.

Respecto a la adaptación de Anónima al formato película, Wendy reconoció que está muy contenta con los actores que interpretarán a Elizabeth, quien en la película llevará el nombre de Vale, y Alex en la pantalla: “Siento que quedaron muy acorde con el libro y son personas muy talentosas”, contó.

La película dirigida por la cineasta mexicana María Torres, quien también dirigió ¿Conoces a Tomás? , se estrenará el próximo 10 de diciembre a través de Netflix. Además de las actuaciones de Annie y Ralf, la cinta cuenta con la parcitipación de la tiktoker Estefi Merelles, Harold Azuara y Alicia Vélez.

Annie Cabello y al TikToker Antonio Morales, conocido como “Ralf”, son los protagonistas de "Anónima" ,FOTO: Cortesía / Netflix

Finalmente, Wendy compartió que hay nuevo material disponible en su perfil de Wattpad, en donde todo empezó; aunque este trabajo todavía no está terminado. También dedicó algunas palabras para aquellas autoras y autores mexicanos que buscan un espacio para su trabajo:

“Hay que perder todos los miedos, si quieren hacer algo, que lo intenten. No saben si en realidad podrían lograr algo muy grande o podrían cumplir todos los sueños que tengan en mente. Hagan lo que tengan que hacer y luchen por lo que quieran. No le tengan miedo a nada”, concluyó la jalisciense.

