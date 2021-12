Gabriel Soto ratificó denuncia contra revista que afectó su imagen

El actor de telenovelas lleva alrededor de 5 años en busca de justicia por el mal uso que una revista de sociales le ha dado a su imagen sin su consentimiento.

El actor Gabriel Soto acudió este miércoles a ratificar una denuncia penal interpuesta contra una revista que utilizó su nombre e imagen de forma indebida. Esta es la tercera denuncia que el actor interpone contra la publicación.

“Venimos nada más ratificar la denuncia que hicimos vía penal con todo el tema que saben que tenemos de las demandas con la revista por el uso indebido de mi imagen ya que está protegido en el IMPI en el INDAUTOR y como saben la ley dice que nadie puede utilizar tu imagen con fines de lucro sin tu consentimiento”, platicó Gabriel Soto para el programa matutino Hoy.

El actor de 46 años también aclaró que la denuncia que ratificó es una demanda distinta a las que anteriormente ha ganado en contra de la revista.

Su primera demanda ya la ganó e incluso la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia a partir de su caso. La segunda demanda interpuesta a la misma revista de sociales por publicar unas fotos del actor en la playa con la actriz Marjorie de Sousa sin su consentimiento también la ganó hace unos meses, no obstante, su abogado reafirmó que aún hay detalles que afinar respecto a esa la sentencia de ese segundo proceso.

“La ley no está a capricho de la revista, ya fueron condenados en un primer juicio y se tendrá que hacer la liquidación a la que están condenados, no hay vuelta atrás”, pronunció el abogado de Gabriel Soto en referencia a la segunda demanda interpuesta.

Gabriel Soto ha ganado hasta ahora 2 demandas por el uso indebido de su imagen y nombre (Foto: Instagram / @grabielsoto)

Gabriel Soto lleva un aproximado de 5 años defendiendo por la vía legal el uso con fines de lucro de su imagen sin su consentimiento. En esta tercera denuncia lo que se busca es que la misma se integre a la carpeta de investigación ya existente y una reparación del daño.

El abogado del protagonista de Un refugio para el amor, explicó también a la prensa que, en caso de que la denuncia se judicialice ante un juez de control penal, la reparación del daño, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos de Autor, es del 40% de la venta de la revista.

La defensa del actor también aclaró que los dos primeros procesos interpuestos en contra de la gaceta fueron demandas civiles, sin embargo, la denuncia que ratificó hoy ya será por la vía penal.

“El órgano de administración será el penalmente responsable de la persona moral. El que aparezca como administrador único de la revista porque se trata de una persona moral; el órgano de administración es el que es penalmente responsable de los ilícitos que se hayan cometido”, explicó el defensor del actor para el programa Suelta la sopa.

El abogado de Gabriel Soto explicó que la denuncia que ratificaron hoy se llevará por la vía penal en contra de la revista de sociales

Por su parte, Gabriel Soto defendió todo el largo proceso que ha vivido y expresó que defiende su lucha pues los medios de comunicación no se dan cuenta el daño que pueden llegar a ocasionar.

“Con todos estos números que la revista sacó de mi persona, poniendo en duda mi reputación y muchas cosas de mi persona, me hicieron mucho daño y no se vale. Entonces por eso he querido luchar para tener esta justicia y también poner este límite de cómo se manejan muchas veces las notas en donde sí nos llegan a afectar en nuestra vida a veces de una manera muy grave”, comentó Gabriel Soto sobre la lucha que ha llevado a lo largo de 5 años por limpiar su nombre.

El actor defendió que la libertad de expresión tiene sus límites y que busca establecer un límite para las notas que medios de comunicación realizan sobre su vida privada

El actor reconoció que a pesar de ser un proceso bastante duro, todo ha valido la pena y confía plenamente en las autoridades y en su abogado.

