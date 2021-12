No solo Cynthia Rodríguez, Carlos Rivera también quiere tener hijos

Carlos Rivera nuevamente habló de la posibilidad de convertirse en papá junto a Cynthia Rodríguez (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

Hace unos días Cynthia Rodríguez reveló que uno de sus sueños por cumplir el próximo año es el convertirse en madre; fue ahora Carlos Rivera quien confesó en una entrevista para Hoy que él también desea poder formar una familia con su novia.

Pese a que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son una de las parejas favoritas del mundo del entretenimiento en México, siempre han intentado mantener su vida privada fuera del ojo público. No obstante, desde hace unos meses atrás el tlaxcalteco ha hablado de su meta de convertirse en padre, aunque ha insistido en que no tiene prisa por el momento.

Fue la presentadora de Venga la Alegría quien confesó que el próximo año posiblemente buscará el convertirse en madre, algo en lo que estaría de acuerdo su novio, quien habló sobre el tema mientras hacía una visita a la Arena Ciudad de México, como parte de los preparativos para su presentación de la noche de este 3 de diciembre en este recinto.

Cynthia confesó que quiere convertirse en madre en 2022 (Foto: Instagram @cynoficial @_carlosrivera)

En entrevista con Andrea Escalona para el programa Hoy, el cantante reconoció que sí está en sus planes agrandar la familia, pues dijo: “Ya somos una familia de dos, por ahora, pero que soñamos con ser más, por supuesto. Son de esas cosas que, esto (presentarme en la Arena Ciudad de México) es increíble, es un sueño, pero al final la parte personal es muy importante siempre”.

Por otra parte, agregó que la mayoría del tiempo prefiere no compartir este tipo de información en redes sociales porque ha decidido conservar los momentos más felices de su vida sólo para él, por ello en estos seis años de relación el público no ha logrado ver cómo es su relación con su pareja.

Estas declaraciones del intérprete de Te esperaba surgen después de que en el evento del árbol de navidad de TV Azteca, celebrado hace unos días, Cynthia compartió que tiene algunos planes para el venidero 2022, pero el más importante de todos es el de convertirse en madre.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen pocas fotos juntos (Foto: captura de pantalla)

“El próximo año ojalá, yo sería el más feliz es un sueño que tengo en mi vida, creo que es el sueño más grande que tengo es tener un bebé y bueno espero que se cumpla el próximo año. Obviamente de compartirlo y de contarles”, explicó con ilusión.

El junio pasado Rivera tuvo un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México mientras realizaba unos de sus viajes como parte de las promociones de su más reciente álbum. Para la cámara de Edén Dorantes reveló que, tanto él como su pareja, no tienen prisa por llegar al altar porque piensan que su relación siendo novios ha resultado bien. Inclusive, ahora que viven juntos, su noviazgo de seis años se ha tornado en algo más serio, como si estuvieran casados.

Aunque ya comparten techo y se sienten felices con su relación sin dar el siguiente paso, sí tienen planes de contraer matrimonio en algún momento. “No es que no planeamos, no es que no pensemos en eso, pero todavía no le estamos poniendo una fecha ya de que ‘tiene que ser’”, dijo.

El cantante entonces reveló que él no tiene una fecha en mente para convertirse en papá, y que tampoco le molestaría si lo es antes de casarse, pero lo que sí tiene por seguro es que entre sus metas es tener al menos dos hijas o hijos con su pareja.

