Así reveló Cynthia Rodríguez que quiere ser mamá el próximo año

La pareja lleva varios años juntos (Fotos: Instagram / @cynoficial @_carlosrivera)

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son una de las parejas más queridas del espectáculo, sin embargo, algo por lo que suelen caracterizarse es la discreción que tienen para los temas que giran en torno a su vida privada.

A pesar de ello, en esta ocasión, la ex académica decidió revelar en Venga la Alegría que la idea de que su familia crezca puede estar cada vez más cerca. Los hechos sucedieron después de que Cynthia estuviera en el evento del árbol de navidad de TV Azteca.

“El próximo año ojalá, yo sería el más feliz es un sueño que tengo en mi vida, creo que es el sueño más grande que tengo es tener un bebé y bueno espero que se cumpla el próximo año. Obviamente de compartirlo y de contarles”, explicó de forma contundente.

Y es que después de seis años de relación con el originario de Tlaxcala, muchos de los seguidores de ambos están esperando el momento en que haya un bebé de por medio.

En este sentido, no sólo la conductora de televisión ha dado a notar sus deseos de maternidad, ya que en junio de 2021, el mismo Carlos Rivera contó si tener hijos también estaba en sus planes.

Cynthia Rodríguez dijo que quiere ser mamá (Foto: Instagram/@vaniamaquillaje)

En un encuentro con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos estaba dispuesto a contar un poco de lo que le espera fuera de México en la promoción de su nuevo álbum, pero no se negó a aclarar lo que espera de Cynthia en su noviazgo, pues aseguró que por el momento no se han fijado la meta absoluta de casarse, pero a sí les gustaría llegar al altar.

“Todavía, ahorita, nada. Estamos felices como estamos y la verdad es que todavía no pensamos mucho en eso, estamos muy tranquilos como estamos”, explicó Rivera, captado por la cámara de Eden Dorantes.

El cantante añadió que los supuestos planes de matrimonio no se han dejado de lado, pero no existe nada que los esté orillando a llegar al altar y, después de cuatro años juntos, disfrutando de su felicidad de esa forma, prefieren mantenerse en el noviazgo pues “no es que no planeamos, no es que no pensemos en eso, pero todavía no le estamos poniendo una fecha ya de que ‘tiene que ser’”, dijo.

Aunado a ello, confirmó que la forma en que llevan conviviendo desde hace un tiempo es bajo el mismo techo y, según dijo, como si estuvieran casados, y también anhelando concebir un hijo, aunque no explicó si es un deseo que buscan cumplir próximamente.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen pocas fotos juntos (Foto: captura de pantalla)

Rivera aseguró que no le importa si llega a ser papá antes de casarse, lo que tiene en mente es que espera algún día tener por lo menos dos, ya sean hijas o hijos.

Los detalles sobre el romance entre el cantante y Cynthia no son públicos, sin embargo se sabe que ellos se conocieron en 2005 cuando participaron en el reality La Academia.

No fue hasta finales de 2015 cuando comenzaron los rumores de que ellos estaban en una relación. En ese momento la actual conductora de Venga la Alegría invitó al intérprete de Bendita tu vida a su canal de Youtube y finalmente en 2016 hicieron pública su relación.

Su sólido noviazgo ha sido de bajo perfil porque ambos quieren que se les reconozcan por lo que cada uno ha logrado de forma independiente y sólo valiéndose de sus talentos.

