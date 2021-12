La candente foto de Carlos Rivera sin playera que sacudió las redes

La publicación alcanzó muchos me gusta(Foto: IG @_carlosrivera/ @jesusfernando mx)

Carlos Rivera volvió a arrasar en redes sociales tras mostrar una apantallante fotografía que dejó a más de una de sus seguidoras con la boca abierta.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el originario de Tlaxcala compartió un par de imágenes de uno de sus conciertos (Guerra tour 360) que se transmitirá vía streaming próximamente.

En la primera fotografía se puede observar al cantante con unos pantalones militares entallados a la cadera y el torso descubierto, por lo que sus abdominales marcados quedan a la vista de todos. Asimismo, con la mirada hacia el frente, el intérprete se encuentra rodeado por varias mujeres.

La publicación rápidamente alcanzó más de 200 mil me gusta y sus fans de varios países reaccionaron rápidamente ante el físico de Rivera.

“Ay por favor, con esa invitación hasta el fin del mundo, siempre acompañándote desde Argentina”, “Vos has visto la suerte? Yo las odio, mira como tocan a mi hombreee”, “cristo bendito, tápate criatura! hace mucho frío” son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Carlos Rivera fue elogiado por sus fans (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Incluso, otras seguidoras de Carlos Rivera mencionaron a Cynthia Rodríguez -su novia- para decirle lo afortunada que era.

“Querido diario: hoy sentí envidia de @cynoficial”, escribió una internauta.

Cabe recordar que hace un par de semanas, Carlos Rivera dio nuevamente de que hablar al visitar los foros de TV Azteca. Esto podría resultar extraño para algunos, ya que recientemente el cantante participó en el show Quién es la Máscara de Televisa.

Fue en el programa Con Permiso, donde Martha Figueroa y Pepillo Origel hablaron sobre este curioso hecho y revelaron cuál podría ser el motivo por el que Rivera estaría pisando nuevamente la televisora donde realizó su primera aparición años atrás.

“Me contaron, aquí sí una persona de la mesa de redacción, que lo vio con sus ojos que ya regresó a la televisora del Ajusco. Sí, que anda ahí Carlitos porque fíjate que él va a dar un concierto muy grande, antes de que termine el año, y se va a presentar ya en un presencial en un súper concierto y no encontró ningún lugar para ensayar”, dijo Figueroa durante su programa.

Asimismo, destacó que el también actor de teatro musical necesitaba un lugar idóneo para prepararse correctamente.

El cantante dará un show próximamente (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

“O sea, estaba buscando una bodega, estaba buscando un foro, estaba buscando a ver en dónde y no encontró, que no había local, nave, no había nada donde pudiera él ensayar, más que encontró un foro que le rentaron y entonces se fue a la televisora del Ajusco y le rentaron su foro”, dijo.

La conductora ahondó que, quienes han visto al artista en las instalaciones al cantante se han sorprendido en gran manera, ya que la relación de Carlos Rivera con la televisora no ha estado en las mejores condiciones.

“Le tenían agarrado su contrato muchos años, y él quería ir acá y acullá y no lo dejaban, entonces ya que lo soltaron no quedaron muy amigos [...] La gente cuando lo ve entrar se pregunta: ´¿ya regresó Carlos?´ pero no, está en un foro ensayando las canciones para el show que va a dar antes de fin de año”, no obstante, sus visitas serán temporales”, dijo.

