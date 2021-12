Montserrat Oliver aseguró que ya todos sabían de la relación entre el narco y famosos

Montserrat habló sobre los supuestos nexos del narco con famosos

En los últimos días se han desatado críticas constantes gracias al libro Emma y las otras señoras del narco escrito por la periodista Anabel Hernández, pues aparecen varias personalidades del espectáculo, por lo que Montserrat Oliver decidió dar su opinión al respecto.

De acuerdo con la investigación realizada por Anabel Hernández, las estrellas de televisión tenían vínculos cercanos con los narcotraficantes más poderosos del país, entre estos nombres resaltan los de Galilea Montijo, Sergio Mayer, Ninel Conde, Joan Sebastian, Charly de Garibaldi y más.

En un encuentro que Montserrat tuvo con la prensa fue cuestionada sobre este tema, la también modelo reveló que le da risa porque no son nuevos los rumores. Además confesó que siempre se supo que los famosos iban a reuniones o fiestas encabezadas por los criminales, ya que representa una fuente de trabajo.

“A mí me da risa que hoy se espanten de eso cuando es sabidísimo que en muchos ámbitos ha habido fiestas privadas y todo. Y la mayoría ha ido a hacer sus shows, entonces ¿Para qué juzgar?”, comentó la conductora de Montse & Joe.

La famosa se mostró con su característico sentido del humor (Foto: Instagram/@montserrat33)

En cuanto a las presuntas relaciones sentimentales, Oliver dijo que el “corazón no ve los trabajos”. Dejó claro que cuando se enamora de alguien no le preguntas a qué se dedica o de donde provienen sus ingresos.

“Yo no he andado con ningún narco pero si hubiera andado con alguno pues les hubiera dicho, si sabía que era y me fue bien sería muy mi problema. Aunque aún no me ha pasado, no sabemos el día de mañana”, admitió entre risas Montserrat.

Varios de los artistas mencionados en el libro han desmentido los rumores, la que más causó revuelo en redes sociales fue Galilea Montijo por subir un video llorando y expresando su inconformidad por la polémica que se generó. Ninel Conde también decidió aclarar el tema y habló en una entrevista el día de ayer.

“Yo estoy tranquila porque tengo 23 años de carrera trabajando honradamente, haciendo un patrimonio para mis hijos, no ha sido fácil, lo que tengo es a base de trabajo y esfuerzo. Soy una mujer de fe que se ha topado con adversidades, esta es compleja. Sin embargo, estoy bien porque tenemos todos los elementos suficientes para dar cuentas que se tienen que dar”, dijo la cantante.

"El bombón asesino" estaba molesta por los rumores (Foto: Ninel Conde / Instagram)

Por otro lado, Monserrat fue cuestionada sobre el problema de Yolanda Andrade y Laura Zapata. “Si la buscas la encuentras, Yolanda últimamente ha dicho verdades después de todo lo que ha pasado, ya sanó muchas cosas en ella misma, el alcoholismo y otras cosas. A veces le digo que se pasa, que eso es para viejitos, que ya de plano no tienen filtros”, declaró la presentadora de televisión.

Recordemos que hace un mes, Yolanda reveló que tuvo un romance con una famosa cantante y se especuló que era Thalía, por lo que Laura hizo fuertes declaraciones en contra de la conductora. “Pobre no tiene nada que hacer. Nociva, tóxica, lesiva, mala entraña. Mejor que platique de su papá, del hermano, de que murieron y a que se dedicaban”, escribió Zapata desde su cuenta de Twitter.

Posteriormente, Montserrat Oliver aseguró que Andrade nunca habló sobre Thalía y su vida amorosa. “Eso nunca se dijo, no entiendo ¿Por qué metieron a Thalía en este rollo?, pero yo no diré nada sobre los romances de Yolanda, ella sabe lo que hace con su vida”, finalizó la modelo.

