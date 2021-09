El día que María Félix le besó la mano a Montserrat Oliver

La Doña habría estado tan embelesada por Montserrat que la habría invitado a su casa después de besarle la mano (Fotos: Instagram @mariafelixofficial / @montserrat33)

María Félix fue una de las mujeres que más llamaron la atención de México durante la época de oro del cine nacional, pues no solo fue de las mejores actrices, sino que también su dura personalidad cautivó, por ello sorprendió cuando Yolanda Andrade relató que una vez La Doña le dio un beso en la mano a Montserrat Oliver.

En el programa Montse & Joe las presentadoras estaban recordando a María Félix con diferentes historias que llegaron a escuchar de ella y que convirtieron a la actriz en una leyenda, pero también con alguna que otra que ellas vivieron en carne propia cuando llegaron a convivir con la protagonista de Tizoc.

Pese a que fueron pocas las veces en las que pudieron coincidir, aseguraron que su carácter sí era férreo y mordaz, aunque nunca faltó la persona a la que le mostrara más simpatía que a las demás.

María Félix habría conocido a Montserrat en un restaurante de la Ciudad de México (Foto: Captura de pantalla YouTube / "Enamorada")

Según narró Yolanda, en una ocasión se encontró con Montserrat en el restaurante El Candelero, el cual se ubica en Insurgentes. Ahí se reunieron con otro grupo artistas entre las que estaba María Félix.

La plática habría sido normal, pero La Doña sintió especial afinidad por Montse, de quien tomó una de sus manos para besarla y pedirle que la acompañara a tomar una copa de champagne.

“Estaba María Félix, estábamos sentados, platicando, tú la traes y todo, y agarró y le besó la mano a una amiga mía y dijo: ‘Quiero que vengas a mi casa a tomar una copa de champagne’”, relató la conductora hablando de Oliver.

Esta invitación habría sorprendido principalmente a Yolanda, quien aseguró que estaba lista para acompañarla y poder disfrutar de una tarde junto a La Doña.

Yolanda mostró cómo María Félix habría besado la mano de su compañera (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Lamentablemente, María Félix reaccionó de forma rápida y le dijo a la presentadora que la invitación no estaba abierta para ella, por lo que le cortó a ambas las ganas de asistir. “Yo le dije a la Montse: ‘Vamos, vamos’, y me dijo: ‘No, a ti no te estoy invitando’”, dijo Yolanda entre risas.

Montserrat bromeó con que por culpa de que Yolanda no fue, pues ella no le habría dado permiso de asistir, y es que desde hace varias décadas atrás ambas han mantenido una fuerte relación, por la que incluso han tenido problemas con sus parejas correspondientes.

En ocasiones anteriores, las co-conductoras compartieron que debido a su cercana amistad algunas personas han malinterpretado su amistad o han sentido celos y han querido separarlas, algo que ninguna de las dos ha permitido y eso por ello que Montserrat habría rechazado la invitación de la protagonista de La cucaracha.

Montserrat habría desistido de ir a la casa de La Doña porque Yolanda no estaba invitada (Foto: Instagram/@motseyjoetv)

“Todo mundo nos han tenido celos, porque pues tenemos una relación muy estrecha que mucha gente no comprende, pero creo que lo mejor que se puede hacer en estas situaciones, y no lo digo porque yo estoy aquí, es esta hermosa relación que tengo desde hace muchos muchos años con Yolanda”, mencionó Oliver a las cámaras del programa Hoy.

Además añadió que si las personas supieran el verdadero amor que sienten mutuamente, todos sus fanáticos y detractores serían “una gran familia”.

Por su parte, Andrade dijo: “Yo amo a Montserrat y amo que sea feliz y que se case y que tenga caballos, y que tenga gallinas, y que tenga piojos, no sé, yo la adoro con todo mi corazón”, dijo Yolanda en tono de broma, a lo que Oliver complementó: “y eso nunca va a cambiar por nadie”.

