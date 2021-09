El romántico mensaje de Juanpa Zurita a Macarena Achaga que demuestra que está más enamorado que nunca

FOTO: Instagram/@juanpazurita

Juan Pablo Zurita, mejor conocido como Juanpa Zurita, enterneció a las redes sociales con un tierno mensaje para su novia, la actriz y modelo originaria de Argentina, Macarena Achaga.

Desde su cuenta de Instagram, Juanpa admitió que nunca se había sentido así de enamorado y que, en realidad, nunca pensó sentirse de esa manera por alguien. Sin embargo, el influencer se dijo contento por la relación que comparte con la modelo.

“Eres mi coincidencia favorita”, comenzó. “De alguna forma, sin buscarte, te encontré. Yo sé, muy cursi y meloso... lo cual nunca pensé ser, pero por alguna razón, contigo no me molesta”, continuó.

Posteriormente, el actor contó que debido a razones laborales, ambos se encuentran lejos y no han podido verse desde hace poco más de cuatro semanas:

“Llevamos un mes sin vernos, tú estás grabando en Argentina y yo en México... en el pasado siempre me burlaba de las cursilerías de las parejas y lo dramáticos que eran cuando no se podían ver... se me hacía completamente exagerado”, explicó.

Sin embargo, a partir de su experiencia con la modelo de 24 años, su perspectiva ha cambiado: “Y heme aquí. Todo embobado. Vaya zape que me dio el universo. Te extraño, pulga”, concluyó en la descripción de la publicación de una serie de fotografías en donde aparece junto a Macarena en Miami, Florida.

Antes de este gesto, la modelo también hizo una publicación para hablar de su relación con el youtuber mexicano y compartió una fotografía de las manos de ambos con un anillo similar: “Nuestro accidente favorito, te extraño mucho. Márcame cuando te despiertes, Juanpa”, escribió Macarena.

Hay que recordar que fue en marzo de este año cuando la joven pareja hizo su relación oficial a través de una espectacular postal en Instagram que publicaron en conjunto en ese entonces, luego de haber escalado el Citlaltépetl, mejor conocido como ‘Pico de Orizaba’.

“Gracias @macabeso por ser la mejor compañera en esta aventura”, fue el único mensaje que publicó Juanpa con dedicatoria a la actriz. En las fotografías se les puede ver muy abrazados una vez que llegaron a la cima, y después de cumplir retos y situaciones que los llevaron al extremo.

Macarena, por su parte, compartió algunos detalles más íntimos de su visita a la montaña y reflexionó sobre la aventura: “Se puede subir si estás bien acompañada, bien guiada, si tienes en la mente la única opción posible todo el tiempo: Lograrlo (sic)”, fueron algunas de las palabras que compartió con sus fanáticos.

Se presume que el flechazo ocurrió durante las grabaciones de la serie biográfica de Luis Miguel. En donde Juanpa Zurita interpreta al hermano menor del cantante, Alejandro Basteri y Macarena dio vida a Michelle Salas, hija de “El Sol”.

Macarena Achaga nació en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, en 1992. Aunque su carrera como modelo comenzó cuando tenía tan solo 15 años, Macarena alcanzó la fama unos años después como parte del elenco de la serie juvenil Miss XV, junto a Paulina Goto y Natasha Dupeyrón.

Fue gracias a su participación en aquella serie juvenil que la interpretación de Macarena en el papel de ‘Leonora’, fue nominada a los Kids Choice Awards como Revelación en 2011. A la postre, Macarena se integró al proyecto musical Eme 15.

En el 2013, Macarena formó parte del elenco de Gossip Girl Acapulco, una versión mexicana de la exitosa serie estadounidense con el mismo nombre que fue producida por Pedro Torres. Sin embargo, un año después de su estreno y con tan solo una temporada, la serie fue cancelada.

