Juanpa Zurita sobre viviendas del sismo de 2017: “Oficialmente terminamos todas las casas”

Juan Pa Zurita entregó casas pendientes del sismo de 2017

Juanpa Zurita anunció el final de su compromiso con Love Army México, proyecto que decidió ayudar a quienes perdieron su casa durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el municipio de Ocuilan en el Estado de México, México.

Durante mucho tiempo fue criticado en redes sociales por no ver resultados, inclusive se le acusó de “robarse el dinero”. Sin embargo, el youtuber anunció que ayudó a algunas de las muchas familias afectadas. A través de sus redes sociales Juanpa Zurita escribió un largo mensaje donde explicó todos los sentimientos encontrados tras concluir su proyecto de renovación de casas.

“Esta inocencia de Juanpa de 21 años lo llevó a creer que sí podía reconstruir una comunidad. Y en ese momento él no sabia que esa sería su mejor ventaja, ver un mundo lleno de ‘Sí’s’ cuando la sociedad está llena de ‘No’s’. Y aunque siempre estuvo el camino fácil de replicar casas, de no involucrar a la comunidad, de darle todo a una fundación y quitarse ese peso de encima, nunca quitó el pie del acelerador para priorizar que fuera un proyecto digno y con corazón. Y estoy orgulloso de ese Juanpa. No se que tanto de el exista hoy en mi, pero sin duda alguna me vuelve loco voltear a ver lo que hizo”, escribió.

“Hay veces que uno se envuelve en tanta negatividad que se olvida de los motivos reales por los cuales toma este tipo de decisiones. Y cada vez que voy a Ocuilan y platico con las familias, cada vez que me siento a comer un tlacoyo, cada vez que quieren enseñar cómo han adornado sus casas, absolutamente todo el ruido se apaga y te das cuenta de lo que se logró. Que no sólo hay una casa, si no la energía y actitud de las familias se tornó positiva, se abrió un mundo de posibilidades para Ocuilan y ver esa felicidad reflejada en cómo se desenvuelven cuando platican contigo te llena de propósito”, escribió el youtuber para dar fin a su proyecto.

Por otra parte, a través de sus redes sociales difundió muchas reacciones de personajes que lo criticaron durante el proceso de levantar las casas, como la del periodista, Gustavo Adolfo Infante, quién ofreció una disculpa pública por arremeter contra Zurita, además, cuestionó a una periodista de Tv Novelas, a quién le cuestionó: “¿Confiarías en el proyecto?”, ella respondió: “Hoy sí”, después de 4 años de espera.

Por otra parte, Zurita a través de su cuenta secundaria compartió una conferencia de prensa que dio para todos los medios, junto sus colaboradores más cercanos y algunas personas beneficiadas, ahí respondió: “Triste y feliz, porque se acabó este proyecto, gracias a la gente que trabajó arduamente. Esto no era una fundación como la Cruz Roja, fue un proyecto que nació por un sueño de querer ayudar”, dijo en la rueda de prensa.

Asimismo, el arquitecto a cargo de la obra, Francesco Piazzesi comentó: “Las viviendas se llevan entre tres o cuatro años, además tenemos que lidiar con el medio ambiente, la capacitación de las personas”, tras preguntarle sobre el fin de las casas después de 4 años de espera.

Para finalizar, el arquitecto invitó a “cualquier constructor” que se de una vuelta y evalúe lo hecho en las casas, para que puedan constatar que el tiempo fue el idóneo. Además, explicó que fue un proyecto en el que Juan Pa Zurita sufrió mucho por toda la critica pública.

