Los polémicos romances de Ingrid Coronado: de Charly López a Fernando del Solar

Ingrid Coronado ha tenido diferentes polémicas en medio de sus romances (Fotos: Instagram/@charlylopezgar/@ingridcoronadomx/@fernandodelsolar)

Ingrid Coronado es famosa por conducir diferentes programas en México, entre ellos Sexos en Guerra, Venga la Alegría, La Académia, entre otros. Además de eso se volvió conocida por diversos rumores y polémicas que la han rodeado durante varios años en su vida amorosa.

La conductora de TV Azteca siempre ha intentado mantener su vida oculta, pues aseguró años atrás que es un asunto bastante personal y no le gusta que los medios de comunicación la señalen a ella o a su familia.

Su primer matrimonio fue con Charly López, una relación que era muy pública en los años noventa. Ambos coincidieron en el grupo Garibaldi e iniciaron un noviazgo, por lo que en 1994 decidieron casarse y se convirtieron en padres de Emiliano López Coronado pero se divorciaron en 2004 por diversos problemas.

Aunque se separaron hace 16 años, de nueva cuenta detalles de su vida íntima vuelven a ser objeto de comentarios. Todo comenzó hace más de un mes cuando López apareció en una entrevista con Michelle Rubalcava y dijo: “Ingrid no es lo que yo pensaba que era, no me gusta hablar mal de nadie pero no quiero que me la mencionen, ahora no la quiero ni ver, no me cae bien quien no es un buen ser humano”.

Ingrid y Charly se conocieron en la agrupación "Garibaldi" (Foto: Twitter)

Días después Ingrid expresó que le pareció extraño que su ex pareja haya comentado temas que tienen que ver con su separación de hace 17 años. “Yo sé quién soy, sé el tipo de mamá que soy y me siento no sólo satisfecha sino orgullosa con eso”, respondió al respecto la presentadora.

Lo más sorprendente fue cuando López reveló que Ingrid le fue infiel en dos ocasiones, “No vayas a decir el nombre, con todo respeto es un hombre casado. Es verdad, ella me fue infiel con un futbolista y con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo; sino con alguien que llevaba las ventas de un programa donde compartía pantalla con Fernando del Solar”, confesó el cantante en su última visita al programa De primera mano con Gustavo Adolfo Infante.

Por otro lado, recordemos que la historia de amor de Ingrid y Fernando del Solar inició gracias a una amistad que perduró por casi ocho años. Todo surgió después de que el presentador rompió su compromiso sentimental con la también conductora Ivette Hernández.

En 2008 Ingrid se embarazó de Luciano (su primer hijo en común) y años más tarde decidieron casarse, aunque faltaban dos meses para que tuvieran a su segundo bebé Paolo. Fue en 2012 cuando del Solar recibió la noticia que padecía Linfoma de Hodgkin e Ingrid se mantuvo a su lado por tres años más.

Los conductores se separaron por algunos problemas con la familia de Fernando (Foto: Twitter)

Coronado se sintió incómoda por no ser aceptada en la familia de Fernando durante todos los años que vivieron juntos, incluso cuando ya tenían problemas y crisis en su matrimonio los dos decidieron tomarse un tiempo para pensar las cosas. Tiempo después la conductora aseguró que la familia de su esposo sólo la quería lejos de él cuando comenzó la lucha contra su enfermedad.

Fernando decidió pedirle el divorcio a Ingrid en 2015 porque ya no se sentía feliz a su lado y quería seguir su vida aunque fue un proceso muy duro para él debido a las especulaciones de su matrimonio y al Linfoma de Hodgkin.

Actualmente Coronado no tiene pareja, por lo que sus hijos le han mencionado que ellos no tienen problema con que busque a alguien más. Añadió que sí ha tenido “galancillos para ir al cine” pero está buscando una relación diferente y formal.

