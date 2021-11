La cruda realidad del por qué Ingrid Coronado abandonó la televisión

En 2016, Ingrid Coronado todavía era conductora de Venga la Alegría (Foto: Instagram/ @ingridcoronadomx)

Después de salir abruptamente de Venga la Alegría, Ingrid Coronado desapareció de la televisión. Desde entonces, los rumores sobre dicha situación abundaron, pero fue hasta apenas que la conductora decidió revelar los motivos de su ausencia.

La controversia sobre su regreso a la pantalla chica inició el pasado viernes 5 de noviembre, cuando en el matutino de la televisora del Ajusco se anunció que estaba a punto de estrenarse un nuevo reality show, llamado Todos a Bailar.

En medio del misterio por saber quién sería la nueva conductora, el elenco de conductores se reunió en su sala para recibir, con bombo y platillo, a Ingrid Coronado.

Las cámaras de VLA grabaron el momento en que la ex Garibaldi recorrió parte del pasillo sobre una alfombra roja que fue colocada exclusivamente para ella. Mientras la conductora caminaba rumbo al foro, se escuchó una ola de aplausos y ovaciones por parte de los presentes.

La reconocida Ingrid Coronado estará a cargo de la conducción (Foto: Instagram/@ingridcoronadomx)

“¡Bravo!”, dijeron a coro los conductores de Venga la alegría cuando la vieron entrar del brazo de Sergio Sepúlveda y Patricio Borgetti. Una vez que Coronado pisó el área central del foro, todos fueron sorprendidos con algo de pirotecnia que salió de la parte de atrás de los sillones iluminando todo el lugar.

“¿Cómo estas?”, le preguntó Sepúlveda. “Muy bien, bien llorosa, la verdad. Ya saben, una es llorona y desde que entré... creo que ya está bien corrido el rímel”, comentó.

Entre lagrimas de felicidad, la ex esposa de Fernando del Solar declaró que se sintió muy feliz de poder volver a la televisara que la acogió por poco más de 19 años, en especial, dijo que estaba emocionada por nuevamente estar en el foro de Venga la alegría, programa que condujo hasta 2018.

Pero ante esta cálida bienvenida, las preguntas alrededor de qué pasó tres años antes seguían en el aire. Así, recientemente, la artista confesó a TVyNovelas cuales fueron las verdaderas razones.

“Me sentía sumamente mal, no tenía el tiempo que yo quería dedicar a mi familia, estaba angustiada y no disfrutaba mi trabajo”, señaló.

ingrid volvió a la tele (Foto: Instagram @ingridcoronadomx)

De igual forma, comentó que en esa etapa de su vida, la polémica estaba encima de ella, pues se hablaba del matrimonio con Fernando del Solar, de su divorcio o de Charly López, su ex pareja.

Me di cuenta de que si no paraba, me iba a enfermar. fue una etapa muy difícil de mi vida y tomé la decisión de retirarme durante tres meses. Yo pensé que iba a ser suficiente.

Sin embargo, conforme fue transcurriendo el tiempo, Ingrid se percató de que el periodo que había establecido fue poco realista, ya que su situación personal estaba sobrepasada.

“Necesitaba sanar muchas cosas. No solamente en el aspecto físico, también en lo emocional, me sentía realmente mal”, dijo Ingrid.

Respecto a su retorno a la televisión, la conductora mencionó que se sentía cómoda con la invitación que le hicieron para participar.

“El concepto me encantó porque es baile, es un show familiar, participan niños. Tenía todo lo que yo quería”, reveló Coronado y añadió que sus hijos ya están en un momento donde pueden entender un poco más que ella debe trabajar.

SEGUIR LEYENDO