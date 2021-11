YosStop le hizo un emotivo regalo a su novio por su cumpleaños

La pareja ha permanecido unida desde hace varios años (Foto: Instagram/@justyoss)

Yosstop continúa pasando sus días en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla, donde ha permanecido los últimos cuatro meses desde que fue aprehendida en su domicilio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, por las acusaciones en su contra por delitos contra menores, en específico por posesión de un contenido sensible que perjudica a Ainara Suárez, quien la denunció legalmente por ello.

El mediático caso llamó la atención incluso de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien cuando detuvieron a Yosstop se reunió con la mamá de la influencer a petición de la señora, quien consideró una injustica la aprehensión de su famosa hija, que cuenta con más de seis millones de seguidores en sus redes sociales.

De su vida en prisión, donde tendrá que proseguir hasta que las autoridades continúan barajando el caso, la youtuber ha compartido algunos mensajes con sus seguidores, a quienes a través de su cuenta de Instagram les ha mostrado lo que hace al interior del penal: ha leído libros de reflexión que la han ayudado en estos duros momentos y ha convivido con las internas conociendo otras historias de vida.

Yosstop ha permanecido recluida desde hace cuatro meses (Foto: Instagram/@justyoss)

Yosseline ‘’N’' también ha revelado que ahora valora la vida de otra forma, por lo que ya no estaría dispuesta a engancharse con asuntos frívolos. En su proceso penitenciario han estado al pendiente su familia: su hermano Rayito, su madre, y su novio, el también vlogger Gerardo González.

El encargado de manejar las redes sociales de la creadora de contenido, con quien lleva una duradera relación de pareja, celebró recientemente su cumpleaños número 36 y recibió un inesperado obsequio por parte de ella.

Pese a que no puedan estar cerca físicamente sin limitaciones, el influencer agradeció el mensaje que le hizo llegar su novia y que, a su vez, éste se encargó de difundirlo en la cuenta oficial de Yoss.

El novio de la influencer se ha encargado de manejar activa su cuenta oficial (Foto: Instagram/@justyoss)

Sin embargo, el también músico destacó que a él no le gusta celebrar sus cumpleaños, por lo que estaba renuente a compartir con los fans de Yosseline el mensaje con el que lo felicitó ni quería hacer una publicación al respecto; sin embargo, fue la hermana de Ginny Hoffman quien lo convenció de hablar sobre ello y compartir con sus followers el mensaje que le mandó.

“Nunca me ha gustado festejar mucho mis cumpleaños y este obviamente no sería la excepción, de hecho le había dicho a Yoss que no hiciéramos esta publicación, pero recibí un regalo que me hizo sentir que siempre está conmigo”, comenzó diciendo Gerardo.

La vlogger se dijo muy contenta de poder mantener una relación con una persona tan especial a quien quiere y ama mucho, pues lo conoce desde hace 20 años.

“Hoy es el cumpleaños del amor de mi vida y lamentablemente no puedo estar con él. Lo conocí a los 13 años y jamás imaginé que casi 20 años después estaría en mi vida en uno de los momentos más importantes a mi lado. Aunque hoy físicamente no pueda estar con él, lo estoy en corazón y en pensamiento”, le escribió Yoss N.

La vlogger sorprendió a su novio con un emotivo mensaje (Foto: Instagram/@justyoss)

“Hoy celebro que hace 36 años nació el hombre que más he amado en mi vida, hoy agradezco tu existencia, hoy agradezco haberte conocido, hoy agradezco todos los momentos a tu lado, hoy los valoro más que a todo el oro o dinero del mundo”, añadió.

“Gerito, te amo y aunque no es un cumpleaños feliz o divertido, es un cumpleaños lleno de amor, pronto te festejaré quedándome todo el tiempo a tu lado sin que nada ni nadie nos pueda separar. Te amo infinitamente, porque mi amor por ti no tiene límites y cada día crece más”, finalizó Yoss N.

