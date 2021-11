Cuál es el mayor deseo de YosStop desde la cárcel

La influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, lleva ya un tiempo residiendo en el penal de Santa Martha Acatitla y, en esta ocasión, se dirigió hacia sus seguidores para platicarles qué cosas anhela de su vida fuera de las rejas.

Fue desde Instagram, donde la pareja de la youtuber, Gerardo González compartió un amplio mensaje sobre su más reciente visita al penal.

“Hay una pregunta obligada que le hago siempre a Yoss un día antes de ir a visitarla: ¿Qué necesitas? Y Yoss les cuenta cuál es su respuesta”, comenzó a escribir Gerardo.

Asimismo, citó un texto que Yoseline envió desde la cárcel:

“Hoy me preguntó Gerito, como siempre: “¿Qué más necesitas?” Mi respuesta fue: ¡Mi libertad! Y me contestó: “¡Algo que pueda comprar en el súper o en el mercado!”, bromeó la influencer.

Además, recordó los momentos que solía pasar junto a su novio cuando no estaba recluida y como añoraba aquella cotidianidad.

“Familia, amigos y seguidores, todas las noches sueño que ya estoy fuera o estoy durmiendo a lado de Gerardo. Cuando dormíamos juntos le aventaba mi pierna encima, era mi manera de abrazarlo y sentir que ahí estaba. A veces ya no estaba, ya se había despertado, pero cuando estaba ahí me daba mucha paz aunque quizá él lo sintiera como una patada”, dijo.

Pero como un giro a su relato, contó que actualmente se encuentra, de vez en cuando, haciendo el mismo movimiento durante las noches, pero sólo para darse cuenta que está sola.

“Ahora mientras duermo, aviento mi pierna para “abrazarlo” y se estrella contra los ladrillos y en segundos vuelvo a esta realidad, así que intento volverme a dormir y regresar a donde estaba en mi sueño. Mi consciente y mi inconsciente esperan ansiosos el momento en que todo esto termine”, señaló Yosstop.

¿Qué necesito? Necesito paz, paz para mí y para mi familia, que esta pesadilla termine para poder continuar con mis propósitos de vida que ya les iré contando todo lo que he estado preparando, de tan sólo pensarlo me emociono, pero cuando volteo y veo los ladrillos, es frustrante.He salido de muchas cárceles mentales, ¡MUCHAS!, y me faltan otras… Como en la que me encuentro físicamente