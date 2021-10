YosStop conmovió en redes con mensaje para sus mascotas desde la cárcel: “Me acordé de ‘Hachiko´”

YosStop y sus perros Foto: Instagram/@justyoss

El día de ayer la influencer YosStop, como ha venido siendo costumbre desde que se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla, le manda algunas notas para publicar a su pareja Gerardo González Bañales, a través de su cuenta personal de Instagram compartió un mensaje dedicado a su ‘perrhijo’ Steewy donde comparó la espera que le tiene con la película Hachiko.

En el mensaje cuenta, que su pareja estaba en una videollamada con su familia, quienes le preguntaron dónde estaban las mascotas y Gerardo respondió que Steewy estaba frente a la puerta, a lo que sus cercanos le comentaron: “está esperando a que llegué Yoss”, este comentario provocó las lágrimas del joven y no dudó en compartirlo con la influencer.

“En el momento en el que Gerardo me contó como Steewy se queda esperándome todos los días y noches en el taburete azul de la sala viendo hacia la puerta rompí en lágrimas, mi ‘ñeñe’ hermoso’, mi primer ‘perrhijo’, la conexión que tenemos desde hace más de 11 años es increíble y el amor puro y leal que sentimos recíprocamente es inmenso. Obvio me acordé de ‘Hachiko’, de verdad nunca me imaginé que me fuera a pasar algo así”, expresó en el mensaje que público su pareja vía Instagram.

YosStop dedicó mensaje a sus perros Foto: Instagram/@justyjoss

En el mensaje destacó que quería agradecerle a Steewy por el amor ‘ incondicional’ que le demuestra ahora que se encuentra en la prisión, inclusive comentó que era como un mentor para ella por enseñarle la conexión que existe entre perros y humanos.

Por otra parte, YosStop escribió que amaba profundamente a su mascotas y que, cuando se vuelvan a ver, planea no soltarlos por lo mucho que lo extraña desde que fue vinculada a proceso por haber sido partícipe en el caso de Ainara Suárez.

La influencer expresó el cariño que le tiene su ‘perrhijo’: “Sin duda esto conmueve mi corazón, me dan más ganas y fortaleza para ya estar junto a mis ‘ñeñes’. No sé cuánto tiempo nos quede de vida, pero el tiempo que pueda estar con ellos lo voy a aprovechar al máximo dándoles todo mi amor”, detalló la influencer que espera abrazar sus mascotas y que desea verlos muy pronto.

Foto: Instagram/@justyoss

La publicación fue publicada el día de ayer en la noche y llamó la atención de varios usuarios que expresaron: “Me dieron ganas de llorar”; “Se ven tristes sus ojitos”; “Todos somos Steewy, pronto Yoss, pronto” y “Soy la única que lloró con esto?”, fueron solo algunos comentarios que sus seguidores le dejaron en su perfil.

Cabe recordar que, Yosseline “N”, conocida en los medios como YosStop, fue detenida hace más de tres meses por acusada de presuntos actos de difusión de pornografía infantil en el caso de Ainara Suárez. Mientras tanto, su pareja ha sido el encargado de dar a conocer, por medio de sus redes sociales, todo lo que la Youtuber le ha querido expresar a sus seguidores.

YosStop a través de usu cuenta de Instagram Foto: Instagram/@justyoss

La última vez YosStop, habló sobre los cambios que sufrió su apariencia física desde que está recluida en Santa Martha de Acatitla, en su mensaje previo declaró que la sociedad no debería interesarse demasiado por lo superficial y comenzar a notar lo que hay dentro de cada uno.

“No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está, me dicen que me veo más delgada y sólo siento cómo el poco músculo que había hecho con ejercicio ya se fue, igualmente la fuerza que había logrado disminuyó”, detalló la semana pasada a través de su cuenta personal de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: