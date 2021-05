Un nuevo episodio en el conflicto entre Lorena de la Garza y Horacio Villalobos: “Fue sarcástico, como si fuera tonta”

(Foto: Instagram)

A unas semanas de que Lorena Garza y Horacio Villalobos protagonizaran una intensa pelea a través de redes sociales, la actriz volvió a hablar del tema y aceptó que se enojó por la forma en la que se dirigió a ella el conductor de Venga la Alegría.

Hay que recordar que ambas personalidades se enfrascaron en un serio conflicto en Instagram, después de que el presentador le recomendara aplicarse la vacuna contra COVID-19 en México y no en Estados Unidos, como así lo pensó la actriz.

“Te aviso que por la edad que tienes ya te puedes vacunar aquí en México, no es necesario que te vayas a ningún lado. Nada más revisa en internet la fecha que le toca a tu alcaldía”, dijo el comunicador durante la sección de espectáculos de Venga la Alegría.

Este comentario, quizá sarcástico, molestó a la protagonista de La Hora Pico, quien reaccionó horas más tarde a través de sus historias de Instagram, donde se quejó fuerte sobre las actitudes de Villalobos.

Así comenzó el enfrentamiento en el que prevalecieron comentarios poco afortunados de ambas partes y en el que resaltaron frases como: “Ya siéntese, señora”o “Eres una desgracia”, lo que pronto generó gran contoversia en las plataformas digitales.

A unas semanas de este pleito, la actriz fue cuestionada sobre su molestia con Villalobos y aceptó que todo fue detonado por el tono que sintió en su contra. “No es una cuestión de la edad, de una cuestión de cómo fue llevado. Fue sarcástico, como si yo fuera tonta... no me gustó y no va por ahí”, comentó para Venga la Alegría.

“Aunque después se tachó de homofóbico mi comentario hacia él, por referirme a él como si fuera mujer, lo siento si así se escuchó, no es con esa intención, pero no me gustan a veces sus modos, sé que es un señor muy inteligente y ojalá esa gran inteligencia y sabiduría que tiene se usara más hacia cosas para bien, pero comprendo que esa es su personalidad, su carrera y su estilo, lo respeto”, añadió.

Aceptó que en el futuro podría limar asperezas con el presentador del programa matutino de TV Azteca, pero por el momento prefiere mantenerse distante para no encender más los ánimos.

Horacio villalobos (Foto: Instagram@horacitu_oficial)

De la Garza recordó que por sus comentarios recibió muchos ataques de personas mayores de 50: “Es lo que menos esperé, a mí eso no me gusta porque soy una persona tranquila y no tengo problema”.

Y es que con las quejas de la protagonista de la puesta en escena Ghost, la sombra del amor pareció que estaba inconforme con dicho grupo de edad.

“Como decimos en México: ‘ya siéntese señora’. Usted no tiene nada que decir. Para empezar, usted no sabe ni siquiera la edad que tengo, y no, no soy una niña, pero no, no estoy en edad de vacunarme, usted sí, que es de la cuarta edad... Si no sabe, mejor cállese. Usted no sabe ni hablar ni cantar ni actuar ni conducir, ¿Qué hace en México? Lo deberían de desterrar, no tiene nada de talento y no es una declaración homofóbica, no tienen nada de eso, usted es un viejo payaso ridículo”, dijo en un amplio clip que publicó en aquella ocasión.

Horacio no se quedó callado y hasta despotricó en contra de la trayectoria de Lorena, quien también se quejó del trabajo de su contrincante.

“Qué bueno que no te pierdes Venga la Alegría. ¿Te ofendiste por qué comenté que ya te tocaba la vacuna? Mi edad no es ningún problema, yo soy feliz con la edad que tengo... Me hablaste en femenino y no es homofobia, dijiste que no tenía ningún talento y para no tener ningún talento me ha ido bastante bien, por cierto, te he visto en el teatro y eres una desgracia, ojalá te prepararas más”, remató el polémico conductor que también ha peleado con más famosos en otras ocasiones.

Lorena de la Garza volvió a enfurecer a través de su cuenta de Instagram, donde arremetió contra la trayectoria y físico del comunicador de 50 años, al que también llamó “misógino”. Además aprovechó para defender sus anteriores, actuales y futuros proyectos.

SEGUIR LEYENDO: