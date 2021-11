Caso YosStop: uno de los agresores sexuales de Ainara ya fue puesto en libertad

La youtuber habría difundido el video de la agresión (Fotos: Instagram @justyoss / @not.arafonte)

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, este 19 de noviembre fue liberado uno de los agresores sexuales de Ainara. Se trata de Axel “N”, quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando estaba a punto de abordar un avión con destino hacia Miami, Estados Unidos, el pasado 28 de julio de este mismo año.

El joven de 19 años habría cometido el delito cuando era menor de edad y según el reporte de este periodista, Axel “N” fue entregado a su madre esta tarde. Hasta el momento, la youtuber YosStop sigue en el penal de Santa Martha Acatitla.

Cuando Axel “N” fue detenido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dictaminó internamiento preventivo y desde entonces permaneció en la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes.

Fue la Interpol quien habría detectado que Axel “N”, con un mandamiento judicial en su contra, se encontraba a bordo de un avión, por lo que procedieron a solicitarle que descendiera y dieron aviso a los agentes de la PDI.

El joven fue puesto en libertad (Foto: Twitter/@c4jimenez)

El pasado 30 de agosto, se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una prórroga por 30 días más para el cierre de la investigación complementaria contra el joven imputado por agredir sexualmente a Ainara.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que el agente del Ministerio Público obtuvo de un juez de control una prórroga de cierre de investigación por treinta días más, en el caso de un adolescente, quien fue imputado por la probable comisión de los delitos de violación equiparada y trata de personas, en su modalidad de pornografía en contra de personas menores de 18 años”, se leyó en el documento difundido.

La agresión de Ainara ocurrió en 2018, cuando acudió en compañía de sus entonces amigos de bachillerato a una fiesta. Tras ingerir bebidas alcohólicas fue violentada sexualmente por tres de los adolescentes con quienes estaba. Aunado a esto, ellos habrían grabado y difundido en redes sociales el ataque.

Ainara denunció a sus agresores y a la youtuber por tener el posesión dicho video.

Ainara supo de la agresión de la que fue objeto porque recibió el video de su violación dos días después de ocurrida: “Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ‘¿qué pasó?’. Y cuando me di cuenta fue horrible, fue como si me hubieran soltado otro golpe”, dijo en una entrevista para TV Azteca.

La youtuber e influencer, Yoseline “N”, se involucró en este caso cuando el video llegó a sus manos. Es importante recordar que el material audiovisual retrataba a menores de edad en una situación vulnerable, por lo que es un delito tipificado el poseer o difundir esa clase de contenido.

YosStop realizó un video en el que habló sobre el caso viral y criticó la actitud de Ainara, pues para ella, lo ocurrido en la grabación había sido consensuado. En 2020, se expresó de esta manera:

“Hace 1 año subí un video de una niña que le metieron una botella por ahí mero y en su momento dijo que no era ella, he aquí lo que puso... ahora dice que la violaron. Pendej*s los que le crean, nomás quiere sus 5 minutos de fama, ten niña, disfruta (...) el mismo cuento de siempre, morrillas queriendo ganar fama utilizando la palabra ‘violación’ a su favor.”

La youtuber actualmente se encuentra en Santa Martha Acatitla (Foto: Instagram/@justyoss)

El ataque sexual en sí mismo y las afirmaciones de la influencer llevaron a Ainara a interponer un proceso legal en contra de los responsables y contra la youtuber YosStop, a quien acusó de pornografía infantil.

Aunque Ainara ya padecía por la viralización de la grabación, sus problemas crecieron cuando fueron evidenciados por Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop.

“El día que salió el video en YouTube fue cuando empezó a lloverme el hate y todas las personas se dieron que era yo y que no sólo fue la pelea, sino el video de la violación. Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí súper mal, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención”, aseguró.

