“Como si me hubieran soltado otro golpe”: Ainara narró el infierno detrás de su violación y las agresiones de YosStop

Ainara jamás imaginó que una fiesta con compañeros de la preparatoria podría tornarse en una pesadilla sin fin. En 2018 asistió a una reunión en la que tras ingerir algunas bebidas alcohólicas fue agredida sexualmente y el video del ataque viralizado en las redes sociales, lo que ahora la llevó a interponer un proceso legal en contra de los responsables y la influencer YosStop, a la que acusó de pornografía infantil.

La joven, que entonces era adolescente, habló de su experiencia en entrevista con Ventaneando. “Yo no tenía idea de lo que había pasado, si el video no existiera jamás me habría dado cuenta. No me acuerdo, no tengo memoria de que haya pasado”, comentó al programa de espectáculos de TV Azteca.

Ainara supo de la agresión de la que fue objeto porque recibió el video de su violación dos días después de ocurrida: “Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ‘qué pasó'. Y cuando me di cuenta fue horrible, sí fue como si me hubieran soltado otro golpe”.

La joven recordó cómo surgió el segundo video, el cual ya fue difundido por Yosseline “N” en su canal de YouTube.

“Las niñas qe estuvieron involucrados en la pelea, eran amigas de los niños del otro video y de ahí fue que empezaron a decirme de cosas y llegamos al punto de lo que pasó. Tampoco quiero ponerme como víctima de esa pelea porque tuve mi responsabilidad en la pelea”, relató.

Aunque Ainara ya padecía por la viralización de ambos videos, sus problemas crecieron cuando fueron evidenciados por Yosseline “N”, mejor conocida como YosStop.

“El día que salió el video en YouTube fue cuando empezó a lloverme el hate y todas las personas se dieron que era yo y que no sólo fue la pelea, sino el video de la violación. Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí súper mal, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención”, aseguró.

Según la víctima, intentó acercarse a YosStop, pero ésta jamás le hizo caso para aclarar la situación, aunque sí lo hizo hace un año cuando su denuncia por TikTok se hizo viral.

“No pensé que se hiciera tan grande. Fueron básicamente por el video que ella había subido y cómo me dice de cosas, que si estoy gorda, que si moral distraída y fue cuando ella tuiteó que quería pruebas de mi denuncia”, señaló.

Ainara explicó que decidió hacer pública su denuncia porque hasta este año se sintió lista para afrontar la situación. “Da igual si denuncias al día siguiente o 10 años después, es importante alzar la voz cuando tú puedas”, concluyó.

La asociación civil FemXFem dio a conocer esta semana que la joven de nombre Yosseline “N” fue acusada legalmente por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La defensa de Ainara explicó que se acusó a la influencer porque difundió en sus redes sociales una grabación titulada “Patética generación”, a través de la cual critica a dos adolescentes que protagonizan una pelea, siendo ella una de las víctimas.

En el citado clip, Yosstop habló también sobre la violación que sufrió la joven y se refirió a ella como “put*” “de moral distraída” y “gorda”, siendo que en el material en cuestión aparece la víctima cuando tenía 16 años y fue abusada en una fiesta cuando se encontraba bajo el influjo del alcohol.

Además, se dio a conocer que la denuncia se hizo también en contra Nicolás B; Carlos R; Julián G; Axel A y Patricio A; por el mismo delito, toda vez que fueron los jóvenes que perpetraron el delito sexual y también compartieron el material audiovisual.

Desde entonces, YosStop ha quedado bajo el escrutinio público e incluso ha emitido polémicos comentarios en contra de los colectivos feministas, porque son los que impulsan el caso en su contra.

“Sólo buscan publicidad, evidentemente, además de dañarme mediáticamente, de dañar mi imagen, me parece mucha casualidad que fueran a hacer su denuncia y al minuto le tomaron la foto y la subieron a las redes sociales, ¿con el propósito de qué? Está clara la cizaña y bajas intenciones que esto conlleva. Una denuncia mal escrita, sin pies ni cabeza”, aseguró.

