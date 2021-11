YosStop aseguró que pierde la vista tras cuatro meses en prisión

La influencer aseguró que se dio cuenta de su problema visual al salir de su celda y ver la luz del sol (Foto: Instagram/@justyoss)

La youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, tiene poco más de cuatro meses en Santa Martha Acatitla tras ser acusada de pornografía infantil por la difusión del video de la violación contra Ainara Suárez por parte de varios sujetos en una fiesta, cuando todos eran menores de edad.

Desde su detención a finales de junio, la influencer abandonó las redes sociales debido a que dentro de la cárcel no puede tener su celular, por lo que su novio Gerardo Gutiérrez se ha encargado de realizar diversas publicaciones desde su cuenta de Instagram para dar a conocer los avances, frustraciones y actividades de la creadora de contenido.

En los últimos días, YosStop ha denunciado las afectaciones en su salud física y mental. En esta ocasión alertó por una posible pérdida de la vista, de la cual se dio cuenta hace poco tiempo, cuando logró salir al patio y recibió de lleno la luz del sol.

“Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista”, aseguró Hoffman en la publicación que está acompañada con una fotografía de sus ojos verdes.

Durante el día, YosStop no logró enfocar bien ningún objeto. Comenzó a hacer pruebas y no logró ver de manera óptima ningún objeto a dos metros de distancia. “¿En qué momento se me deterioró la vista?”, se cuestionó.

Su principal preocupación es si estas afectaciones son reversibles (Foto: Instagram/@justyoss)

Posteriormente aseguró que se siente “triste y frustrada” por los estragos que el encierro le ha causado, de los cuales no se habría dado cuenta en condiciones diferentes. “¿Será reversible?, tal vez, no lo sé. ¡Qué ironía! La cárcel ‘me abrió los ojos’ en muchas cosas pero me hizo dejar de ver bien”, sentenció.

A manera de consuelo, su pareja le explicó varios estudios realizados durante el confinamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19. Estos, dijo, revelaron que hay diferentes tipos de afectación en los mecanismos oculares que pueden derivar en visión borrosa, cefaleas, entre otros.

Mencionó que estos daños en los ojos estarían relacionados con la duración e intensidad de actividades cercanas como la escritura o lectura, síntomas que podrían ser transitorios, por lo cual se siente confiado en que no pasará a mayores.

En días pasados dio a conocer que se encuentra en una lucha constante por mantener su salud mental dentro de Santa Martha Acatitla, pues las palabras de aliento que ha recibido cada vez van perdiendo más su sentido.

YosStop ha presentado diversas afectaciones a su salud física y emocional tras 4 meses en la cárcel (Foto: Instagram)

Dichas frases fueron compartidas por otras mujeres presas al verla deprimida, aunque con el paso del tiempo se han vuelto insuficientes y ya no tienen un “poder mágico” que la ayude a levantar el ánimo durante su encierro.

El cansancio emocional, indicó, ha sido un factor que complica hacerle caso a las palabras tan motivadoras, por lo que prefiere escuchar otras como “podría ser peor” y “piensa en el futuro maravilloso”, aunque no le beneficien mucho más.

Finalmente, YosStop aseguró que en todo este tiempo aprendió muchas cosas “a través del sufrimiento”, pero también le ha hecho vivir muchas situaciones complicadas y momentos depresivos que no la dejan en paz mental y físicamente.

“Hay momentos muy depresivos, momentos difíciles donde sientes dolor y no puedes pararlo hasta que el cuerpo y/o la mente se cansan. Esto es una lucha diaria para tratar de tener salud mental y resistir. ¡RESISTE! Se los digo como reflejo. Los quiero Yoss”, sentenció la influencer.

