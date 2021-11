“Les pido todos sus tips”: la solicitud de Omar Chaparro a sus seguidores para bajar 14 kilos

El actor subió 14 kilos (Foto: IG @omarchaparro)

Es bien sabido que los actores deben someterse a grandes exigencias cuando están interpretando un nuevo papel y eso fue lo que ocurrió con Omar Chaparro, quien ha estado trabajando en la película “The Wingwalker” y, por su personaje, tuvo que subir 14 kilogramos.

Este filme será la ópera prima de una productora creada en Monterrey llamada Pa’Cha films y contará con Chaparro para interpretar al personaje principal llamado Julián Álvarez.

La trama de la película consta de la historia de un hombre que tiene a su hija enferma, pero al momento de que le programan a la menor un trasplante de corazón, el padre es deportado, por lo que tendrá que encontrar la manera de cruzar la frontera para reencontrarse con ella.

Fue así que, tras un tiempo de estar inmerso en las grabaciones, Omar Chaparro anunció que pronto quedaría concluido ese capítulo en su vida.

“Ya casi es tiempo despedirme de #JulianAlvarez y con él de estos 14 kilos que tuve que subir para interpretarlo”, escribió en su Instagram.

Asimismo, recurrió a sus fans para que le dieran todo tipo de consejos con la finalidad de retornar lo más pronto posible a su peso idóneo.

Adrián Uribe le dijo que se hiciera una lipo(Foto: Ig @omarchaparro)

“Les pido me den todos sus tips y consejos para bajarlos, qué ejercicios, dietas o suplementos me recomiendan ???? ..Los leo a todos”, concretó.

La publicación que hasta el momento cuenta con casi 20 mil me gusta, rápido recibió comentarios de todo tipo, incluso de algunas celebridades.

“Así quédate. Te ves sabrozón” escribió Capi Pérez sin dudarlo. Mientras que Mariana Ochoa destacó: “wow, mis respetos” y Poncho Denigris añadió: “disciplina”.

Entre otras recomendaciones que le dieron al actor estaba el ayuno intermitente, veganismo, dietas e incluso opciones más radicales.

“Amigo, ahórrate tiempo y mejor directo una lipo”, le dijo Adrián Uribe.

Por su parte, Tatiana le reconoció a Chaparro su profesionalismo y puntualizó que rápidamente podría cumplir lo que se había propuesto.

Doña Chayo -la mamá del actor- se mostró consternada por el aumento de peso (Foto: Ig @omarchaparro)

“Por eso te va tan bien amigo eres disciplinado, comprometido y entregado a tu profesión , así que lograrás llegar a tu meta de regreso”, expresó.

Cabe recordar que hace unos días, doña Chayo -la mamá del actor- se mostró consternada por el aumento de peso que experimenta su hijo en estos momentos.

En un video compartido desde la cuenta de TikTok de Omar Chaparro se puede ver la pantalla dividida; de un lado se muestra un chat grupal de la familia Chaparro y en otro lado se puede ver al cantante. En la videograbación se puede apreciar un mensaje de voz de doña Chayo donde critica la alimentación de su Omar.

“Hijito, siempre has sido bien disciplinado y ahora que te vi, me fijé que comes con mucha ansiedad, por eso me preocupé y te dije que le fueras bajando a la comida”, el actor se quedó pensando en las palabras de su madre mientras comía una galleta.

“Por favor, trata de comer menos, si te agarra esa ansiedad no vas a parar de comer y a cuánto vas a subir mi rey, ya be bajándole a la comida, poco a poco. Tú eres muy inteligente y muy disciplinado, yo sé que lo vas a lograr y muy pronto vas a bajar de peso”. Mientras seguía escuchando el audio, el comediante siguió comiendo un pastelito y mostraba su desagrado por las palabras de su madre.

SEGUIR LEYENDO