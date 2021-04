Omar Chaparro aseguró haber sufrido acoso por parte de sus fans

Omar Chaparro se sinceró sobre los incidentes que ha tenido con sus fans (Foto: Instagram @omarchaparro)

Omar Chaparro, quien actualmente tiene su propio talk show en Estados Unidos, aseguró que también ha sido víctima de acoso a lo largo de su carrera. La cuestión es que no ha sido por parte de gente del medio, sino por parte de sus propios fanáticos.

En entrevista para Chisme En Vivo, el también actor confesó que en eventos y shows, entre todo el tumulto de gente que lo aborda, han llegado a tener mano larga con él. Es decir, lo han manoseado e incluso lo han llegado a morder.

Sobre este asunto, Omar mencionó que le han “agarrado una pompi, (y) por el frente...”. Sin embargo, uno de los incidentes que más recuerda hasta la fecha fue el día que una joven se atrevió a morderlo en el pecho.

Mencionó que una vez una fan le mordió con fuerza su pectoral (Foto: Instagram @omarchaparro)

Según lo que relató el comediante de 46 años, una muchacha le mordió el pectoral y le dejó los dientes marcados en dicha zona. Tal pareció ser que lo hizo con bastante fuerza, puesto que Chaparro aseguró que tiene una cicatriz porque no se pudo quitar la marca en su momento.

Chaparro mencionó que es demasiado respetuoso con sus fans, por lo que evidentemente no iba a golpear a esta joven. Eso sí, cuando ocurrió este incidente sólo podía esperar a que la chica terminara pronto, puesto que recuerda que le estaba doliendo mucho.

Dio a entender que estas acciones resultaban un tanto incómodas, pero reconocía que esa era la forma en que sus fanáticos le demostraban cariño, por lo que podía soportarlo. Afortunadamente ninguno de esos incidentes ha pasado a mayores.

También habló de la importancia de denunciar casos de abuso, especialmente si la víctima es un niño (Foto: Archivo)

Ya que también ha vivido en carne propia que otras personas lo toquen sin su consentimiento, le preguntaron su opinión sobre todas aquellas mujeres que se han unido para denunciar casos de abuso. Chaparro, de manera franca, demostró su apoyo a movimientos como el #MeToo.

Mencionó la importancia que tiene no sólo para las mujeres, sino que, incluso, es una forma de ayudar a los niños que también padecen esto en sus propios hogares. De ahí que mencionara el polémico caso de Frida Sofía y Enrique Guzmán. No hay que olvidar que hace unas semanas la hija de Alejandra Guzmán denunció que su abuelo la tocó inapropiadamente cuando ella apenas tenía 5 años.

Es por ello que el conductor, al ser consciente del caso, quiso hacer hincapié en el latente riesgo en el que están todas las personas, especialmente los niños, de ser víctimas de abuso desde el seno familiar. “Tú no sabes lo que algún tío pudo haberle hecho a un sobrino, o un abuelo, o un pariente, o un amigo... Son demasiados los casos”, concluyó Omar.

Recientemente Omar Chaparro se disculpó con Anahí (Foto: Cuartoscuro)

En temas muy diferentes, el chihuahuense habló de la emoción que le causaba estrenar la tercera temporada de su talk show, Tu-Night Con Omar Chaparro. Apenas en 2020 llegó con esta propuesta desde el canal de Estrella Tv, transmisión cuyos contenidos están dirigidos a la población hispana que radica en Estados Unidos.

Recientemente el actor y comediante sorprendió a todos cuando pidió disculpas públicas a Anahí a través de sus redes sociales. Esto se debió a que se hizo viral un video hecho por un fan de la cantante donde exponía varios metrajes donde algunos famosos se burlaban de la actriz por un padecimiento que tuvo hace tiempo.

Ante esta situación, el actor publicó un tuit donde le pidió disculpas a la actriz. “Querida Anahi, te ofrezco una disculpa por lastimarte con alguna de mis bromas o personajes que hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande”, escribió.

