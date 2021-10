La razón por la que Omar Chaparro no asistió a la boda de su hija Paulina

Hace unos meses el actor volvió a su carrera como músico (Foto: Instagram/@omarchaparro)

En el año 2003 se dio a conocer a los medios que Omar Chaparro había tenido una hija llamada Paulina con Verónica Núñez. Actualmente la primogénita del actor tiene 26 años de edad y el fin de semana pasado se casó con su pareja, Alan Rivero, aunque el presentador no estuvo presente.

En una entrevista para Tvnotas la joven compartió algunos detalles de su boda. “Estoy muy feliz y muy emocionada, todavía no me cae el veinte tanto... pero muy feliz. (Alan) Es una persona increíble; que a pesar de los problemas, siempre está sonriendo”.

Paulina fue cuestionada por la persona que la entregó al altar, a lo que la joven reveló que su madre y su abuelo la acompañaron. “Mi mami me entregó casi a mitad de la iglesia, junto con mi abuelito (Héctor Núñez), quien siempre ha sido como mi papi. Fue muy especial y me siento feliz de haber dado este paso con ellos”.

Omar Chaparro y Paulina Núñez (Foto: Tvnotas)

Ante la pregunta de por qué su padre no asistió al evento, Paulina dijo que ella no lo invitó, aunque el cantante sí sabía que su primogénita se iba a casar. “No lo invité y me parece que se enteró de mi compromiso por mis redes, porque me mandó un mensaje para preguntarme si era verdad o broma, y le dije que era cierto”.

Paulina reveló que no invitó a su padre porque su relación no ha sido muy buena en los últimos meses. “Nos dejamos de hablar, fue un poco por todo el asunto de la distancia, de su trabajo, entonces la relación se fue deteriorando y tengo rato sin saber de él; como ya ha pasado tanto tiempo, no sé si la relación ya se acabó. Me duele, pero realmente ya estamos muy distanciados”.

La joven fue cuestionada por si la ausencia de su padre la afectó, a lo que afirmó que sí le afectó, pero ha tenido el apoyo del otro lado de su familia. “En un momento pensé: ‘¡Qué padre sería que me viera en este momento tan importante!’, y me dolió que se lo perdiera, es muy triste, pero de una u otra manera él así lo ha querido. Realmente no me hizo falta, porque estuvo mi mamá, mi abuelito y mi familia, y al verlos llorando de emoción, dije: ‘Es todo lo que necesito y no me hace falta más’”.

En el año 2016, Omar le había prometido a su hija que le iba a dar su apellido sin la necesidad de una prueba de ADN, aunque Paulina reveló que nunca lo hizo. “Nunca pasó nada más, se quedó así”, y confesó por qué cree que su padre no lo ha hecho. “No sé, deben de ser muchos factores; tal vez quería hacerlo y por el tiempo y por alguna circunstancia, incluso hasta por terceras personas... se tuvo que detener y está bien”.

Paulina reveló que invitó a más de 100 personas a su boda, excepto a su papá (Foto: Tvnotas)

Finalmente la joven reveló que no tiene resentimiento hacia su padre y le envió unas palabras. “Que tiene una excelente hija y me hubiera gustado mucho que me conociera más, a lo mejor hubiéramos tenido una relación hermosa”.

Cuando Omar Chaparro ganó en Big Brother VIP 2, Verónica dio a conocer que había tenido una hija con el conductor, por su parte él había declarado que se haría una prueba de ADN, pero a partir de 2007 el cantante comenzó a visitar a su hija y a apoyarla económicamente.

Cinco años después Paulina declaró a la revista Tvnotas que le gustaría tener el apellido de su papá y que se vieran más seguido, pues en ese entonces solo pudo estar con él en cuatro ocasiones y reveló que el cantante le daba 5 mil pesos mensuales de apoyo.

