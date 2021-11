Yahir habló sobre los problemas de adicción que tiene su hijo: “Estoy viviendo una pesadilla”

El hijo mayor de Yahir confirmó ser bisexual

Yahir reapareció después de que su hijo Tristán Othon Fierros declaró públicamente sus preferencias sexuales. El exconcursante de La Academia explicó que se encuentra luchando junto al joven de 23 años debido a que tuvo una fuerte recaída en adicciones y comentó que no piensa apoyarlo en sus intenciones de ser actor porn*.

En un encuentro con los medios de comunicación, el intérprete de Alucinado habló sobre las recientes declaraciones que hizo su primogénito a través de su cuenta de Instagram, espacio donde Tristán reveló que se identifica como una persona bisexual y compartió que ya cuenta con un usuario en OnlyFans donde subirá contenido erótico para mujeres y hombres.

Al respecto, Yahir confesó que actualmente se encuentra apoyando a su hijo debido a que recayó en las drogas. El cantante de 42 años explicó que Tristán ya ha pasado por varios centros de rehabilitación donde ha tratado de sobrellevar su difícil proceso, pero todo ese esfuerzo no ha sido suficiente.

”La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla, ¿no?. Tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de varios centros de rehabilitación y es muy triste enterarme de que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes”, declaró ante las cámaras de Hoy.

De esta manera, el oriundo de Hermosillo, Sonora dio a entender que no está de acuerdo con la intención que tiene su hijo de convertirse en un actor de contenido para adultos. Además, aclaró que no tiene problema con las preferencias sexuales de Tristán, sino con la manera en que el joven se expone al público en internet sin medir las consecuencias.

“Que sea bisexual a mí, la verdad, no me molesta en absoluto. Lo que sí es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo”, añadió.

El participante de la primera generación de La Academia confesó que su primogénito se ha acercado a él para pedirle ayuda en esta recaída. No obstante, más que querer recuperarse, el joven ha demostrado que prefiere que su papá apoye sus decisiones orientadas hacia el consumo de sustancias y su incursión dentro del contenido para adultos.

“Me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción y yo no puede ser, yo no puedo apoyarlo en eso. Él me lo pide y no lo puedo apoyar con las ideas de ser actor porno, tampoco con las ideas de seguirse drogando”, comentó.

Debido a la situación, Yahir aseguró que no está de acuerdo con ninguna de las dos vías que quiere seguir su hijo. El cantante también explicó que busca ciertas cualidades en su primogénito para que puedan tener una relación armónica de padre e hijo, esto sin tocar el amor incondicional que siente por él.

“Estar conmigo requiere esfuerzo, estar conmigo requiere disciplina, estar conmigo requiere estar sobrio y trabajar duro, eso significa estar conmigo. Cuenta con todo mi amor, con todo mi apoyo y siempre lo ha tenido”, continuó.

Al final, el intérprete de No te apartes de mí mencionó que, desde su perspectiva, hace falta que Tristán encuentre una motivación en su vida que lo ayude a alejarse de los caminos que no le gustaría que tome: “Ahorita definitivamente con todo esto, yo lo único veo es que Tristán necesita trabajar, nunca ha tenido un trabajo”, concluyó.

Fue hace un par de días cuando Tristán decidió hacer un live en Instagram para aclarar los rumores sobre su orientación sexual y aseguró que no es gay, tal y como se especulaba, sino una persona bisexual.

