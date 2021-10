Yahir se ofreció a cantar en la boda de Belinda y Christian Nodal

Yahir afirmó que le gustaría interpretar una de las canciones de Christian Nodal (Foto: Instagram/@yahirmusic)

Yahir y Belinda compartieron escenario a principios del año pasado enel musical Hoy no me puedo levantar, obra que ambos protagonizaron y marcó el inicio de su amistad. Y a pesar de que llegaron a existir rumores de una presunta relación entre los dos, el cantante expresó sus deseos de cantar en la boda de su amiga.

En una entrevista para De Primera Mano, el cantante respondió así a los cuestionamientos acerca de su posible presentación en la ceremonia: “Sí, definitivamente, pero bueno, estaría bien que me invitaran primero, pero ¿por qué no?. Me encantaría cantar una canción hermosa, el Nodal tiene unas canciones increíbles, y si me presta una, yo se las canto”.

Asimismo, habló acerca de su actual situación familiar, pues afirmó que se encuentra disfrutando de la compañía de su hijo menor mientras vive en Hermosillo, su ciudad natal, donde puede estar cerca de su madre y sus hermanas.

Yahir es parte del elenco del musical Jesucristo Superestrella, obra que próximamente estrenará su temporada final y se presentará de nueva cuenta ante el público de manera presencial. El artista afirmó que se encuentra muy emocionado por el proyecto:

“Es una obra con un súper mensaje, aparte de una súper producción, un gran elenco y un compañerismo increíble. Hemos estado gozando con los ensayos y con el reencuentro con nosotros también. Y ahora estamos emocionados de tener un reencuentro con el público”.

Yahir participa en el musical "Hoy no me puedo levantar" Foto: Karina Hernández / Infobae

El cantante ya había hablado acerca de la boda de su amiga, pues en una entrevista para Sale el Sol, expresó su emoción por la ceremonia: “Ya estoy listo para la recepción. Claro, imagínate qué pachangón, cómo me lo voy a perder”, dijo el cantante

Asimismo, contó que al desconocer la fecha en la que se realizará la boda, aún no ha pensado en el regalo que le dará a la pareja, además de afirmar que no puede pensar en algo que aún no tengan: “No sé, la verdad no sé. Esa es la mejor pregunta, qué les va a hacer falta, yo creo que nada”, comentó Yahir.

A pesar de tener ganas de asistir a la ceremonia, el cantante confesó que no tiene la seguridad de ser invitado: “La verdad, no creo que yo esté incluido en sus planes para la boda, pero si me invitan, yo voy, ¿cómo no?”, afirmó.

De la misma forma, pidió que no lo consideren para ser quien compre las sortijas de matrimonio: “Nada más que no sea padrino de anillos, por favor no, me dejarían en la calle, ¿qué pasó?”, concluyó el cantante.

Hace unas semanas surgieron rumores acerca del fin de la relación entre Belinda y Christian Nodal, pues el cantante borró todas sus publicaciones de Instagram, incluídas sus fotos al lado de su prometida, además de que la dejó de seguir, lo cual encendió las alertas entre sus seguidores.

Aún no se conoce la fecha de la boda entre Belinda y Christian Nodal Fotos: @belindapop / @nodal

El pasado 15 de septiembre Belinda apareció sorpresivamente en el concierto que Christian Nodal ofreció en la ciudad de Las Vegas con motivo de las celebraciones por la Independencia de México. Después de salir al escenario y sorprender a los espectadores, la cantante besó a su prometido poniéndole fin a los rumores acerca de su distanciamiento.

Aún no se conoce la fecha de la boda entre los dos cantantes, y a pesar de que Christian le entregó el anillo de compromiso a Belinda hace varios meses, tampoco se conoce algún estimado de tiempo en el cual pudiera ocurrir la celebración.

Durante un viaje a españa en agosto pasado, Belinda subió una fotografía a su cuenta de Instagram, donde lució varios anillos de metales preciosos, por lo que surgieron rumores en los que se afirmaron que ya se había casado con Christian Nodal, pues uno de ellos podría ser la sortija de matrimonio, pero ninguno de los dos confirmó lo ocurrido.

