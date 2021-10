Yahir reveló que le pegó a un fan en el aeropuerto

Yahir confesó que llegó a golpear a un fan después de que éste lo agredió (Foto: Instagram/ @yahirmusic)

Yahir se sumó a las celebridades que han sacado a relucir los enfrentamientos que han tenido con sus seguidores por un exceso de confianza, pues el cantante reveló que hubo una ocasión en la que llegó a los golpes con un fan porque lo encontró en el aeropuerto.

Después de que se volvió viral el video en que Maluma en el que se ve cómo reacciona de forma violenta al acercamiento de uno de sus fanáticos, algunas estrellas han confesado las veces en que también han tenido que actuar de la misma forma por la incomodidad que les provoca el que una persona desconocida piense que existe la confianza para invadir su espacio personal.

Aunque Yahir dijo no haber visto el video de Maluma, confesó en un encuentro con los medios que él en una ocasión respondió al gesto de un fan con un golpe porque lo hizo enojar y no se arrepiente de ello, aunque piensa que no podría hacer algo similar hoy por la forma en que las redes sociales habría podido reaccionar.

Yahir confesó que se siente agradecido que en ese entonces las redes sociales no tenían el mismo poder que ahora (foto: Instagram/@yahirmusic)

Según relató el cantante, él se encontraba en el aeropuerto cuando se encontró con sus seguidoras, con quienes estaba compartiendo unos minutos en tranquilidad y como normalmente sucedía; sin embargo, una persona que estaba entre ellas, se acercó con el único fin de agredirlo.

Su supuesto admirador le habría propinado un zape, pero ni Yahir ni sus fans pensaron que fue algo gracioso, reaccionaron enojados y él llegó a golpear a la persona que lo agredió porque no es una conducta que permita que el público tenga con él.

“Un vato me dio un zape y lo madreamos, la verdad, ¿para qué te digo mentiras? (...) Es algo que no voy a permitir”, dijo ante la cámara de Sale el Sol.

Yahir dijo que esa persona no se puede llamar fan si es que actuó de esa forma (Foto: Instagram/ @yahirmusic))

Este enfrentamiento sucedió hace varios años, por lo que Yahir ahora agradece que en ese entonces las redes sociales no fueran tan utilizadas como ahora, pues está consciente de que hoy eso se hubiera difundido a través de cualquier plataforma y reprobarían su comportamiento, como lo fue en el caso de Maluma.

Agregó que en diferentes ocasiones sus fans se han propasado con él, pero ha decidido no reaccionar de la misma forma porque lo permite con gusto. “No hay ninguna fan que me haya tocado la pompa directamente. Siempre entre la bola se mete una mano por ahí y... pues la neta... pero no me molesta, para eso son”, respondió el intérprete de Llegaste a mi vida.

Y es que desde el pasado 28 de septiembre un video en el que Maluma aventó un golpe a un fan que lo tenía fuertemente agarrado de una de sus muñecas se convirtió tendencia en redes sociales, el mismo cantante colombiano y otros famosos han hablado de sus propias experiencias en situaciones similares.

Maluma fue fuertemente criticado en redes sociales por su reacción, pero hubo artistas que lo apoyaron y aprobaron su comportamiento (Foto: Instagram @Maluma)

Por su parte, el Pretty Boy aseguró que no se arrepiente de su reacción, pues a cualquiera que le hubiera sucedido, reaccionaría igual y no por ser artista escondería su incomodidad, aunque agradeció las muestras de cariño por parte de sus fans.

Otro de los artistas que han narrado sus peores momentos con un seguidor, fue Yordi Rosado, quien recordó cómo una admirador en un bar llegó a molestarlo con su forma de acercarse y él reaccionó regresando la agresión. Sin embargo, la historia no tuvo el mejor de los fines, pues ese fan lo espero a las afueras del bar, armado.

