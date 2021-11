Christian Nodal hizo frente al escándalo y negó el veto: “Están haciéndolo a la mala’'

Foto: Instagram/@nodal

Luego de darse a conocer que Christian Nodal supuestamente sería objeto de un veto por parte de la disquera Universal Music, por el cual sería imposible darle cabida a sus composiciones en las distintas plataformas, ahora el cantante ha aclarado la situación tras días de silencio.

Universal Music advirtió que ninguna empresa (ya sea medio de comunicación, promotora de eventos o plataforma de reproducción), artista o empresario podrá “tocar” a Christian Nodal. Es decir, la imagen del cantante, sus canciones y videos no podrán ser divulgados, distribuidos, comercializados, explotados y/o vendidos. Además, nadie podrá entablar una relación empresarial con el cantante.

Si es que alguien probase a evadir esta advertencia, ameritarían una multa que asciende desde los 3 millones de pesos.

Sin embargo, ahora el intérprete aseguró haber solicitado una figura legal equiparada al amparo para impedir que sus canciones sean objeto de veto.

‘‘Bueno, mi gente, quise hacer este En vivo porque está sucediendo algo cabrón y quería aclarar las cosas porque muchos de mis fans están muy preocupados por todo lo que se ha hablado sobre mí, sobre mi carrera, estos últimos días, del veto que según me está poniendo Universal’', comenzó el cantante a modo de saludo en una transmisión de Instagram, donde lanzó una crítica a la forma de trabajar de la casa disquera, con la que dice ya no tener ningún nexo:

‘‘Es imposible que estén cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza. Tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas sean denegadas, No existe tal veto, es falso’'

‘‘Tengo un papel, tengo la orden de la jueza que ordena que no se haga posible todo lo que está solicitando Universal, que era vetarme de todas partes. Yo no tengo ningún contrato con ellos vigente, no quise firmar con ellos y están haciendo todo esto a la mala. Así como me lo hacen a mí se lo quieren hacer a miles de artistas. Así le ha pasado a muchos artistas más’’, dijo el intérprete de Botella tras botella en un Instagram live.

El novio de Belinda se dirigió a sus seguidores para agradecerles las muestras de apoyo y su asistencia a los recientes conciertos que ha tenido como parte de su AyAyAy Tour.

En el estadio conocido como “El kraken“, en Mazatlán, Nodal dio un show de su AyAyAy Tour Foto: Redes sociales

‘‘Quiero hacer consciencia de esto, quiero dejárselos muy claro a ustedes y quiero agradecerles por todo el apoyo, por todo el cariño, amor, gracias por las fechas que hemos tenido, por todos los shows, gracias por todas las bendiciones que han traído a mi vida’', agregó.

El compositor de temas como Aquí abajo y Adiós, amor, invitó a sus seguidores a que no se dejen llevar por los rumores que sobre él circulan, y se dijo confiado en que nada podrá parar su carrera.

‘‘Así que tranquilos, hay Christian Nodal para rato, no van a poder parar mi música ni nada que tenga que ver con mi carrera, esperen muy pronto música nueva, esperen muchas sorpresas y esperen los mejor. Los amo mucho, Dios los bendiga, les agradecería mucho que me ayuden a difundir este mensaje porque mucha gente todavía está pasando y que es realidad lo que se ha dicho en los medios’', añadió.

‘‘Esta es la realidad: yo tengo un papel donde me dicen ‘’Mira, Christian, tú puedes seguir trabajando, puedes seguir haciendo lo que tú quieras’’

Maná invitó a colaborar al cantante de regional Christian Nodal (Fotos: Instagram/@manaoficial/@nodal)

Nodal denunció que la casa disquera habría emprendido esta campaña en su contra difundiendo el supuesto veto, esto en represalia porque el cantante ya no quiso renovar un contrato discográfico:

Realmente como yo no quise firmar el nuevo contrato están metiendo todo este circo de los medios y redes sociales contra mí y se me hace una injusticia. Mis cinco años de carrera los he hecho limpio, trabajando muy fuerte.

*Información en desarrollo