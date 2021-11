Belinda y Ha*Ash: así fue el famoso encontronazo que tuvieron en un programa en vivo

Hace 6 años se vivió uno de los momentos más polémicos de la televisión cuando tres fuertes representantes del género pop se confrontaron en un reality show en vivo, todo porque las participantes olvidaron parte de la canción que estaban interpretando, situación que se tornó grabe porque el temas pertenecía una de las reconocidas artistas.

Todo ocurrió en el lejano 2015, año en el que salió al aire el reality show Me pongo de pie. El programa consistía en una competencia donde los participantes se enfrentaban sobre el escenario con número musicales. En aquella ocasión, la producción contó con la participación de Paty Cantú, Ha-Ash, Pee Wee, Río Roma, Noel Schajris y María León, todos como capitanes de equipo.

En el panel de jurado figuraron tres grandes personalidades de la industria musical: Ana Torroja, Cristian Castro y Espinoza Paz. En una ocasión especial, Me pongo de pie tuvo como invitada a Belinda, quien desde el jurado otorgó puntos extra a los concursantes que tuvieron mejor desempeño durante la gala.

La discusión fue tan legendaria que a día de hoy es recordada en redes sociales (Captura: @chismeviejo/TikTok)

Así pasó el programa hasta que le tocó el turno al elemento del equipo de las hermanas Hanna y Ashley Pérez contra uno de María León. Las cantantes se posicionaron en el centro del espectacular escenario para cantar “Bella traición”, tema que la intérprete española lanzó en el 2006.

Todo iba bien hasta que las concursantes olvidaron la letra. Cuando terminó el número, las Ha-Ash y la exvocalista de Playa Limbo subieron. Las hermanas Pérez justificaron el incidente de su concursante asegurando que no escuchaba la música de Belinda y por eso desconocía la letra.

Lo que no esperaban fue que, la ahora prometida de Christian Nodal, defendiera su profesionalidad asegurando que todo había sido una falta de respeto y tacho su argumento como algo que diría una persona novata en el medio.

Ha-Ash es uno de los duetos de pop más consolidados en la industria musical nacional (Foto: Cuartoscuro)

“Bueno, antes que nada, la letra no se la sabían. Me cambiaron toda la letra de la canción”, inició Belinda, lo que provocó las risas nerviosas de Cristian Castro, quien estaba a su lado, y de Ashley. “No sé cuánto tiempo tuvieron para prepararlas, pero...le echaron ganas, eso lo aprecio mucho, pero no le voy a dar los 25 puntos a ninguna”.

Galilea Montijo, quien figuró como la conductora del reality, reaccionó sorprendida ante la decisión que había tomado la también actriz de telenovelas infantiles. Hanna Pérez saltó en defensa del número musical mientras que María León permaneció en silencio.

“Algo que queremos también aclarar es que esta canción se la aprendieron ayer en la tarde y ni una de las dos escucha la música de Belinda”, dijo. Este comentario indignó a los presentes, pues Ana Torroja, Noel Schajris y Espinoza Paz quedaron estupefactos por lo que estaba sucediendo.

Nodal y Belinda se disfrazaron de catrines en la celebración de Cristy, mamá del intérprete de música regional (Foto: Instagram/@nodal)

“Perdóname, una persona profesional se aprende una canción”, contestó Belinda. “Es que todavía no son profesionales”, replicó Hanna. “Aunque no escuchen mis canciones, si a mí me pones una canción, yo me la aprendo por respeto al artista, no le cambio la letra”, siguió contundente la intérprete española, comentario con el que se ganó una ola de aplausos tanto de sus compañeros como del público.

Mientras una de las concursantes le pidió una disculpa a la juez invitada, Hanna se mantuvo firme en que no tuvieron suficiente tiempo para ensayarla. “Ese es tu trabajo como coach, enseñarles la letra de la canción y la ensayan hasta que se la aprendan”, añadió Belinda.

La discusión escaló hasta detrás de cámaras, donde la novia de Nodal reafirmó su declaración: “Me ofendió, me parece una falta de respeto y más la contestación que es como de... ni parece de coach, parece como de alguien que es principiante y, según yo, llevan mucho en esta carrera”, comentó.

SEGUIR LEYENDO: