Gloria Trevi se presentará en los Latin Grammy después de acusar que no tienen “credibilidad”

Gloria Trevi confirmó su asistencia y participación en los Latin Grammy 2021

La cantante Gloria Trevi confirmó su asistencia y participación en los Latin Grammy 2021 después de que en toda su carrera como cantante -que inició en 1989- jamás había recibido una nominación en cualquier categoría ni mucho menos la contemplaban como invitada a la ceremonia. Por este motivo sus fans y algunos medios de comunicación llegaron asegurar que la intérprete de No Querías Lastimarme estaba vetada de los premios, teoría que sería confirmada por ella cuando en el 2019 aseguró que “un Grammy se lo pasaba por el Arco del triunfo”.

La cantante utilizó su cuenta de Instagram para confirmar la noticia:

“Raza, el 18 de noviembre estaré participando en la 22 entrega del @latingrammys desde Las Vegas, Nevada. Será un musical muy especial. 8PM por @univision #latingrammy #Lamujer”, escribió.

Tras el anuncio sus seguidores comentaron de manera masiva la publicación ya que aseguraban que era un momento trascendente y merecido. Entre los comentarios más destacados se encontraban los agradecimientos a la cantante Mon Laferte ya que gracias a su colaboración musical llamada La Mujer la regiomontana había sido nominada por primera vez en su vida a dichos premios en la categoría “Mejor Canción Pop”.

Mon Laferte y Gloria Trevi fueron nominadas en la categoría “Mejor Canción Pop” (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

Gloria Trevi expresó su apoyo a J Balvin en el año 2019, con quien compartió cámaras en La Voz México -versión de Televisa-, luego de que junto a otros exponentes del reguetón, el intérprete criticó a al Latin Grammy ante la ausencia del género entre los nominados a los galardones, tal como volvió a pasar este año.

En esa ocasión la cantante comentó “Yo estoy de acuerdo con los comentarios de J Balvin. Aunque tengo colegas que admiro y que están siendo reconocidos por su trabajo [...], sinceramente creo que de una u otra manera se han hecho las nominaciones con base en una ignorancia y sus intereses ” mencionó a la revista People en Español. Gloria Trevi para ese momento ya comenzaba a incursionar en el género urbano con temas como Dímelo al Revés o su popular colaboración con la reguetonera Karol G llamada Hijoepu*#”.

Los fans de Gloria Trevi aseguraban que estaba vetada de los Latin Grammy Fotografía de archivo de la cantante mexicana Gloria Trevi. EFE/ Giorgio Viera

En ese mismo año a la intérprete de Todos Me Miran o Con Los Ojos Cerrados le preguntaron el porqué después de tantos años se atrevía a hablar de los Grammy, cuando todo mundo aseguraba que estaba vetada por tener una imagen “demasiado liberal” para una mujer además de la gran controversia que vivió con Sergio Andrade:

“En la vida me han nominado y he visto unas nominaciones ridículas en calidad de música, pero bien por las personas que las reciben porque yo sé que los emocionará”, dijo la cantante, quien aunque ha sido reconocida en otras ceremonias como los Billboard o los Latin American Music Awards, no había formado parte de los Latin Grammy como está apunto de acontecer.

“Yo un Grammy me lo paso por el Arco del Triunfo", mencionó Gloria en el 2019 EFE/Mario Guzmán

Además en esa ocasión sus fans aseguraron que las declaraciones de “La Trevi” confirmaban la teoría del veto:

“No me emocionaría nada, pero nada, tener una nominación a un Grammy”, sentenció Gloria Trevi. “Yo un Grammy me lo paso por el Arco del Triunfo. Pero a mí me vale porque yo prefiero llenar lugares, tres arenas —en referencia a sus llenos totales en la Arena Ciudad de México— que estarme comiendo un Grammy, porque un Grammy no le da de comer a mi familia ni a todo mi equipo de trabajo. Creo que han perdido credibilidad”.

Con el anuncio de su nominación y ahora confirmada asistencia con presentación musical, parece ser que sus días de pleito con la academia han terminado.

“¿No que un Grammy no te emocionaba?”, “Por eso no hay que hablar, porque con esto ahora eres tú la que tiene cero credibilidad”, le comentaron.

