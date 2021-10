Carla Estrada reveló los requisitos para ser la nueva Gloria Trevi

Carla Estrada será la productora de la bioserie de Gloria Trevi (Foto: Instagram@carlaestradawest/Cuartoscuro)

Carla Estrada estuvo presente en el inicio del casting nacional que busca encontrar a las actrices que representen a Gloria Trevi en las diferentes etapas de su vida personal y artística. La productora mencionó que las mujeres que acuden al casting deben cumplir con características físicas similares a la cantante así como una actitud deslumbrante y llamativa como la de la intérprete de Todos Me Miran.

“Bueno pues estamos buscando niñas que tengan energía, que tengan ganas, que tengan todo ese aparato que tiene Gloria: que es triste, que es alegre, que es buena, que es entregada”, explicó la productora.

Este 28 de octubre inició el primer casting en vivo dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel donde además de la productora, se encontraban algunos productores “de su confianza”, maquillistas, guionistas y personal de efectos especiales.

Así inició el casting para la bioserie (Foto: Televisa Espectáculos)

La productora explicó que habrá diferentes pasos a seguir para poder realizar cortes de participantes hasta llegar a un acuerdo de finalistas. Aseguró que conforme se cumplan dichas etapas las exigencias en todos los ámbitos aumentarán.

“En el primer corte estamos viendo que se paren y que tengan una presencia que nos llame la atención. Ya después pues un callback, un segundo llamado, un tercer llamado. Cada vez seremos más estrictos en lo que estamos pidiendo para el personaje”, mencionó.

Fue hace más de un año cuando anunció que la intérprete de Vestida de azúcar se encontraba concretando sus planes para contar parte de su historia de vida a través de una bioserie, formato audiovisual que en los últimos años ha sido un recurso para grandes personalidades del medio, tales como: Luis Miguel, Paquita la del Barrio, Jenny Rivera, entre otros.

Carla Estrada trabajó en la producción de 'Lazos de amor' en 1995. (Foto: @carlaestradawest/ Instagram)

Carla Estrada comentó que en la serie se abordarán temas muy delicados por lo que es esencial trabajarlos con respeto y de una manera muy cuidadosa. Por estos motivos la productora ha decidido poner en contacto con diferentes asociaciones para que todo se pueda realizar de manera correcta y acertada.

“Estamos en comunicación con diferentes asociaciones para que nos den toda la información para que la podamos transmitir a través de tus medios, a través de la televisión y así la gente se informe y tenga la capacidad de levantar la mano y pueda denunciar;apoyar a la gente que esté cerca de alguien que esté lastimado o esté lastimada y sepan que hay la posibilidad de darse cuenta y ayudarles así con el mensaje”, aseguró.

Carla Estrada no tiene contemplado contar con el testimonio de Sergio Andrade Carla Estrada y Sergio Andrade (Foto: Cuartoscuro)

Carla Estrada reveló en meses anteriores que no tiene contemplado contar con el testimonio del músico y productor musical Sergio Andrade sobre los sucesos que vivió al lado de la cantante de 53 años, siendo que ya se ha acercado a otras personas que han sido clave en el desarrollo de Trevi que pudieron aportar valores a la serie, sin embargo al ex manager de la artista no piensa citarlo.

“La verdad es que estamos apenas en investigación, estamos haciendo entrevistas, hacer una serie es muy diferente a una telenovela, tengo que hacer muchas entrevistas, conocer a mucha gente que tiene que ver con la historia”, dijo en el programa De primera mano. “La verdad no lo tenemos contemplado (a Sergio Andrade)”, agregó.

Carla aseguró que Gloria Trevi se ha mostrado completamente dispuesta a contarle detalles de su vida y su carrera, por lo que está próxima serie abordará una óptica más íntima y cercana a la visión de quien lo vivió en carne propia.

La productora regresó al trabajo después de sufrir un accidente en un festival de terror donde tras caerle una cruz de manera en la cabeza tuvo que requerir intervención médica además de recuperarse en casa.

