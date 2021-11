Diego Boneta quiere su propio reconocimiento: “No soy Luis Miguel, soy Diego”

Diego Boneta le dice adiós a Luis Miguel para poder comenzar nuevos proyectos (Foto: EFE/Luca Piergiovanni)

Tras el éxito que obtuvo Luis Miguel: la serie alrededor del mundo, Diego Boneta habló sobre los nuevos proyectos en los que está trabajando, pues está dispuesto a dejar atrás el papel de El Sol de México y ahondarse en otra área de la industria del entretenimiento

La serie biográfica de Luis Miguel, a través de sus tres temporadas, ha sido una de las producciones con mejor acogida en el público hispano de Netflix, pero sus logros no se quedan ahí: consiguió que los seguidores de Micky conocieran a fondo la persona detrás del ídolo, pero también permitió que algunos artistas saltaran a la fama, otros que consolidaran su éxito, como lo fue Diego Boneta.

En entrevista con El País, Boneta recordó cómo ha sido su carrera hasta ahora. Él se inició en la industria del entretenimiento desde que era niño, interpretando diversos personajes, y aunque por el momento Luis Miguel: la serie es el proyecto más exitoso en donde ha actuado, compartió su deseo de que el público conozca los años de esfuerzo que le habría costado esto.

Diego tuvo que trabajar en su personaje por más de cuatro años (Foto: Instagram/@diego)

“Llevo en esta industria 20 años, empecé desde que era muy, muy joven, cosa que creo que no todos saben, sobre todo en España, que dirán: ‘Ah, es el que salió de Luis Miguel de la noche a la mañana’. No es así. A la vez, tengo 30 años, siento que estoy empezando, es el fin de una etapa”, dijo.

En la entrevista, Diego recordó la primera vez que brilló a nivel nacional fue en Código F.A.M.A., cuando sólo tenía 13 años. Ahí cantó La chica del bikini azul, un éxito de Luismi que lo hizo quedar en el quinto lugar de la competencia. Después, fue parte de la popularidad de Rebelde. Antes de interpretar al intérprete de Ahora te puedes marchar, actuó en varias producciones estadounidenses, como si se tratara de su preparación para el boom internacional que le esperaba.

Desde hace casi cuatro años ha tenido que caracterizarse como Micky para la producción de la bioserie. Ha obtenido fama por todo el mundo con su actuación en dicho proyecto, pero ahora está listo para despedirse del personaje, pues habló de sus deseos por que la gente lo reconozca por su nombre y no por el del astro cantante.

Diego Boneta interpretando a Luis Miguel en "Luis Miguel: la serie" (Foto: Instagram: @luismiguellaserie)

“Ni me dicen que soy el nuevo Luis Miguel. Me dicen directamente ‘¡Luismi!’ o ‘¡Luis Miguel!”, dijo. Aunque no es una queja, pues “es lo que quería que sucediera, a fin de cuentas, convertirme en ese papel, que la gente me dijera eso. Pero ahora quiero quitarme ese personaje de encima. No soy Luis Miguel. Soy Diego”, sentenció.

Ahora que ya ha terminado la serie, Diego está dispuesto a continuar su carrera en la actuación, aunque también busca sumergirse en la producción, pues fundó su propia empresa, Three Amigos. Sin embargo, tiene grandes ambiciones en cuanto a su faceta de actor, ya que se ve logrando el reconocimiento de los más importantes eventos de cine y televisión.

“El camino a seguir es estar un poco en todo. Hacer películas de Hollywood, producciones grandes, poder hacer películas que vayan a Venecia o a Cannes. Poder hacer series. No quiero encajonarme”, reveló.

Boneta está dispuesto a soñar en grande porque piensa que este es el momento ideal para hacerlo, tiene las herramientas necesarias para guiar su profesión por el camino que él desee. Así lo dijo él: “No quiero que se oiga cliché pero es que es cierto: es el mejor momento de mi vida”.

