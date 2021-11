Cuál actor de “Vecinos” quedó desempleado tras la pademia por COVID-19

series vecinos (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Distrito Comedia)

La pandemia por COVID-19 no sólo afectó la salud de la población mexicana, sino que el sector laboral y económico de muchas personas sufrió fuertes alteraciones. Tal es el caso de un personaje muy querido en la serie “Vecinos” de Televisa.

Se trata de Pablo Valentín, que en el show da vida al personaje de “Pedro”, quien confesó los difíciles momentos que vivió recientemente. Fue en una entrevista para TvyNovelas donde señaló qué fue lo peor que le sucedió durante la contingencia sanitaria.

“Quizá haya sido el desempleo, porque aunque he tenido la fortuna de trabajar, nos bajaron los sueldos y en televisión me quedé sin trabajo hace tres meses, cuando grabamos la última temporada de Vecinos. No la libraba”, remarcó.

De igual manera, ahondó que después de grabar Vecinos se enfocó en realizar una obra de teatro llamada Las dos pareja, la cual trata de do ex compañeros de la secundaria, quienes se reencuentran después de muchos años y se percatan que no son felices en sus matrimonios.

Pablo añadió que próximamente se reanudará el rodaje de la serie (Foto: IG @vecinosoficial)

Pero, la pandemia también dificultó el regreso a los espectáculos presenciales y Valentín fue testigo de ello.

“Ha sido difícil, pero le hemos puesto todas las ganas. Yo he seguido con otra obra en la que llevo cuatro años y se llama Las mujeres son de Venus y los hombres... ni mad... Estoy ensayando también la obra T cabeza en mi hombro que es un musical que llega este mes y me siento my afortunado porque en las compañías en las que estoy tienen unas medidas de seguridad sanitarias tremendas, el público no tiene nada que temer”, remarcó.

Respecto a Vecinos, Pablo añadió que próximamente se reanudará el rodaje de la serie.

“Comenzamos a grabar a mediados de noviembre, ya nos dijo el productor que le autorizaron dos temporadas más. Eso tiene muy feliz a todo el equipo, imaginate lo que es llegar a la temporada 12 y 13, que quizás se estrenen a principios de enero. Ya próximos a cumplir 17 años desde que comenzamos a grabar”, dijo.

El actor interpreta a Pedro (Foto: IG @vecinosoficial)

Asimismo, en cuanto a la dura situación económica que atravesó, el actor sentenció que era padre de familia y eso le implicaba gastos.

“Yo creo que en las clases de actuación nos deben enseñar también a administrar nuestros ingresos. En mi caso, nunca he sido rico, pero tengo tres hijos que exigen una cantidad económica que ya no podía cubrir”, destacó.

Vecinos fue creada por el comediante Eugenio Derbez en 2004 y está basada en la serie española Aquí no hay quien Viva de Alberto Caballero y Laura Caballero. En total han salido 11 temporadas y 213 capítulos que salieron al aire.

Tras el sensible fallecimiento de Octavio Ocaña, la actriz Mayrín Villanueva adelantó que se le hará un homenaje especial en la nueva temporada de Vecinos para despedir tanto al actor como a su personaje en la siguiente temporada de la serie.

“El homenaje ya está y cada capítulo, cada grabación va a ser dedicada a él, porque es durísimo. No me quiero ni imaginar el dolor para su gente y pues a respetar lo más que podamos”, remarcó la actriz que da vida a “Silvia Olvera” en la serie.

