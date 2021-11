Los mejores memes que dejó Regina Blandón por su polémica participación en “La Más Draga 4″

(Foto: Captura de pantalla/La más draga)

Regina Blandón asistió como jueza invitada a la cuarta temporada de La Más Draga (LMD) donde causó sensación debido a sus peculiares críticas sobre los participantes en su nuevo reto de la competencia y causó confusión al final del show cuando cambió de opinión de un momento para otro dando pie a infinidad de memes.

El pasado martes, la actriz de 31 años se presentó en el séptimo capítulo de LMD4, convirtiéndose en una de las artistas mexicanas que han asistido al show más queridas por el público, en especial por la comunidad LGBT+ a quien ha apoyado en distintas ocasiones a través de sus redes sociales.

La hija de Roberto Blandón dejó impactados tanto a los concursantes como a los seguidores del reality por las contundentes críticas que hizo sobre cada uno en los retos que se realizaron incluyendo la nueva pasarela donde los concursantes presentaron un musical, similar al desafío The Rusical que popularizó RuPaul en su show.

Entre el rosa mexicano, color que caracterizó a las drags en la pasada emisión, y los números musicales que recordaron a Rebelde, Cómplices al rescate y otros, solo dos concursantes llegaron al reto de eliminación donde lucharon por mantenerse dentro de la competencia con La Tusa en versión de Laura León.

“Leexa” y “La Morra” fueron las encargadas de disputarse el lugar. Tras su participación, Regina Blandón exclamó que las dos debían abandonar la competencia provocando la conmoción del público. Sin embargo, segundos más tarde la actriz visitó a las competidoras en sus camerinos y las sorprendió con la noticia de que ambas se quedaban.

Las últimas decisiones de Blandón fueron las que provocaron confusión entre los espectadores, pues no entendían si habría un eliminado esta semana. Al final, se aclaró que ninguna de las dos drags dejaría la competencia.

Toda esta situación que protagonizó Regina Blandón hizo que se convirtiera en tendencia de Twitter, plataforma donde los internautas expresaron sus sentimientos encontrados sobre la decisión final de la actriz en el reality y lo hicieron saber a trabes de divertidos memes.

Dentro de la infinidad de imágenes que se viralizaron en redes sociales resaltó una donde se recordó a Regina Blandón como “Bibi” en La familia P. Luche, escena original de la cómica serie de Eugenio Derbez donde la hija de “Ludovico” Y “Federica” vivió una etapa rebelde al ir en contra de sus padres con un radical cambio de look a ropa negra.

La mayoría de las publicaciones resaltaron la polémica que generó Regina Blandón con su decisión final y, aunque todos dijeron estar felices por el resultado, no dudaron en demostrar la sensación que les dejó el repentino cambio de opinión de la actriz con gifs e imágenes.

“Namam** Regina Blandón, casi me da un soponcio”, “Buenos días, así amaneció el mundo hoy gracias a que Regina Blandón no eliminó a ´La Morra´ ni a ´Lexxa´ de La Más Draga y no hubo gatadas en todo el capítulo”, “Yo todo infartado cuando Regina Blandón eliminó a las dos y después termina el episodio salvándolas”, fueron algunos de los comentarios que encabezaron los memes.

Otros señalaron que la colaboración de la actriz había sido una de las mejores durante todo lo que lleva el show y hubieron quienes aprovecharon para criticar las recientes participaciones de Bárbara de Regil y Yuri en el reality.

Regina Blandón también revivió la polémica entorno al uso del lenguaje inclusivo, pues durante la transmisión del show se dirigió de esa manera tanto a los concursantes como a sus compañeros, situación que llamó la atención de los espectadores. Sin embargo, la actriz respondió a un tuit de una fan argumentando que ella está deconstruyendo y aprendiendo.

