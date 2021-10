Laura Flores destapó que planeó su salida de “MasterChef Celebrity”

Laura Flores confesó que planeó su salida de MasterChef (Instagram/@masterchefmx)

La salida de Laura Flores de MasterChef fue una de las más polémicas y dramáticas por lo que aconteció antes de su partida del programa. Pese a que su desempeño sorprendió a muchos, reveló que ella ya no quería estar dentro del reality culinario.

Laura Flores fue la eliminada de Masterchef Celebrity México la semana pasada, pero desde antes de que tuviera que decir adiós al programa, los últimos episodios se vieron repletos de drama, pues su comportamiento no fue el mejor y los fans del reality se fueron en su contra debido a ello, asegurando que hace dos semanas, en lugar de que tuviera que salir la Bebeshita, tuvo que hacerlo ella.

Tras varios errores que cometió en la cocina, la actriz se fue del reality, hecho que satisfizo a una parte del público y que no le gustó a otros, aunque ella confesó que la decisión de los jueces le cayó bien, porque ya no soportaba estar dentro del programa.

Aunque fans ya corrían el rumor de esta versión de los hechos, fue la misma Laura quien confirmó que su salida fue planeada por ella misma (Foto: Twitter/@MasterChefMx)

En entrevista con el canal de YouTube Vaya Vaya, la protagonista de Gotita de amor reveló que durante las grabaciones de MasterChef aprendió mucho, pero no por ello lo disfrutó hasta el último momento, pues en realidad sufrió de un grave estrés y depresión.

Según recordó Flores, no se sentía emocionalmente de la mejor forma, lo que la llevó a no sentirse interesada a continuar en el reality ni convivir con otras personas, por ello su criticado comportamiento con la Chef Betty surgió.

“No es que yo fuera grosera con ella, simple y sencillamente a mí ya no me importaba. Decía: ‘Ya, me quiero ir, ya no quiero más (...) Todo está maravilloso, yo soy la que se siente atrapada en este lugar, ya no puedo con esta prisión’”, expresó.

La actriz reveló que la mayoría de los participantes sufren de mucho estrés durante las grabaciones ya que nunca se sabe a qué se tendrán que enfrentar, lo que los ha llevado ha tener discusiones por la forma en que el otro trabaja, por tanto, piensa que nada es personal.

La actriz no logró que su pastel estuviera listo a tiempo, lo que la llevó a ser eliminada a propósito (Foto: Twitter/@MasterChefMx)

Agregó que los errores que cometió en su último día de competencia fueron en parte descuido y en parte movimientos intencionados para lograr su salida.

Y es que los dos principales desaciertos fueron recoger comida del piso y ponerlo en el platillo a presentar, y que su preparación de repostería no estaba lista.

Reconoció que tiró unos espárragos, los levantó y los puso en su plato. Esto hizo que quedara en la cuerda floja de manera inmediata, pues tanto sus compañeros como los mismos chefs notaron lo que hizo. Sin embargo, Laura reveló que esto lo hizo de forma inconsciente y sólo estaba pensando en terminar rápido.

Lo que sí habría planeado fue que el pastel que hizo durante el reto de eliminación le quedara crudo. Aunque fue elogiada por los elementos que eligió para su repostería, los jueces no perdonaron que hubiera presentado algo que todavía no estaba listo.

Laura confirmó que todo se debió a que tenía que participar en "Así se baila" y porque no se sentía capaz emocionalmente de continuar en el reality (Foto: Instagram/@masterchefmx)

“No voy a decir todo lo que sé porque no es ético, pero bueno, de alguna forma te tengo qué decir que fue un poquito a propósito que ese pastel me quedara crudo. Ya me quería ir. Yo dije: ‘¿Está crudo? ¡Perfecto!’, y me acuerdo que el chef que nos asiste me dijo: ‘Laura, esto está crudo, haz esto y esto y esto’. Le dije: ‘Está perfecto que esté crudo, ámonos’. Fue a propósito, dije: ‘Vámonos, ya es hora de irme, tengo que entrar en Así se baila’”, confesó Flores.

Aceptó que tenía que salir de alguna forma porque también tenía que participar en Así se baila, competencia de baile grabada en Estados Unidos.

