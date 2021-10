El Chef Herrera admitió que no sabía qué es MasterChef antes de entrar al programa

Adrián Herrera es un consolidado cocinero mexicano (Foto: Instagram/@chefherrera)

Uno de los programas más exitosos en la barra nocturna de TV Azteca es MasterChef, la versión nacional del popular programa de cocina, donde se enfrentan múltiples participantes que buscan convertirse en el cocinero con mayor expertise a la hora de cocinar un platillo y complacer a sus comensales.

Tras varias temporadas, MastercChef México ya se ha consolidado como un producto exitoso, pues con cada edición cumple con los niveles de audiencia esperados, lo que ha llevado a producirse emisiones especiales como MasterChef Kids y MasterChef Celebrity, esta última al aire actualmente por la señal de Azteca Uno.

Los factores que han contribuido al triunfo del show son múltiples: la posibilidad de conocer la preparación de deliciosos platillos, las personalidades de los concursantes con los que el público se llega a identificar y, claro, el carisma de los jueces que ha conquistado a la audiencia desde la primera temporada en 2016.

Actualmente está al aire la versión "Celebrity" del show (Foto: Instagram/@masterchefmx)

El panel de expertos encargados de la evaluación des los platos está compuesto por los chefs Betty, José Ramón y Adrián Herrera, siendo este último uno de los más temidos por su personalidad sarcástica y su manera de evaluar un tanto exigente.

Fue el chef quien acudió recientemente al programa de YouTube de Alex Fernández, donde recordó cómo llegó a la emisión:

“Estábamos mi mujer y yo en la casa, viendo la tele antes de que quitara la tele del cuarto. Estábamos ahí y de repente suena el teléfono: ‘Soy fulano de tal, soy el productor de MasterChef’. Y yo de No sé qué es MasterChef (...) Yo no participo, yo no soy concursante tengo restaurantes”

Y es que cuando le explicaron en qué consistiría su papel, el cocinero lo reconsideró:

“Si es como juez, sí, ¿Cuándo sería, un fin de semana o qué pedo? Y me dijo: ‘No, son dos meses de grabación. Yo pensé que era algo que se grababa en un fin de semana, un concurso, el que gane y vámonos”.

Ha sido considerado como el chef más claridoso de la emisión (Foto: Instagram/@chefherrera)

Me dice mi mujer: ‘Déjame googlear porque no tengo ni idea qué es eso.. Sale el Gordon Ramsay, no seas pendejo, dile que sí. Este pedo hay en todo el mundo, esto es una franquicia y es la primera’”, añadió.

Herrera explicó la razón principal para aparecer en el popular show conducido en esta emisión por Rebecca de Alba:

“Me di cuenta que la cocina ya no era con Teresita o Chepina Peralta, que se mantenía en un contexto de un público en su casa, de mujeres que están a mediodía viendo qué cocinan para su familia. Esto ya iba mucho más allá, en televisión abierta, horario premium de domingo. El impacto social y mediático es otro pedo, aquí ya estás hablando de una liga mayor. Hay que tomar en cuenta las cosas como son y no como lo que creemos que son”, recalcó.

El temido juez también invito a poner atención a lo que representa el programa en cuestión sociológica, pues ha encantado a las audiencias además por la diversidad de sus concursantes:

“No es una payasada; puede tener todos los elementos extraños de nuestra cultura, pero es un reflejo, no esperes hacer un MasterChef Australia o Inglaterra”

Usualmente, el chef Herrera le pone apodos a algunos concursantes (Foto: Instagram/@chefherrera)

“Nosotros hicimos un programa que expresó y representó nuestra cultura; la cocina era la excusa para mostrar nuestra sociedad, nuestra forma de pensar. Creo que fue muy importante porque modificó la forma en que el mexicano estaba viendo su propia cocina”, añadió.

Herrera también le mandó un mensaje a los críticos de MasterChef:

“Entiende la antropología que está detrás del programa y después platicamos. Si no tienen un gramo de seriedad y de comprensión del fenómeno de MasterChef, no opines”.

