“Separen la obra del artista”: Chumel Torres defendió a Chespirito por críticas de Carlos Ballarta

El conductor se sumó a los comentarios surgidos tras la polémica declaración de Carlos Ballarta (Foto: Instagram @chumeltorres)

El comediante Carlos Ballarta generó polémica en redes sociales tras haber criticado el trabajo de Roberto Gómez Bolaños, popularmente conocido como “Chespirito”, en el programa Versión Extendida, conducido por la politóloga Estefanía Veloz y el actor Tenoch Huerta, espacio en el que señaló que el tipo de comedia realizada por el intérprete que falleció en el año 2014, “ha sido desafortunada” para su gremio, contrario a lo que piensan miles de mexicanos fans de sus exitosos programas.

Asimismo, Ballarta condenó la visita que realizó Gómez Bolaños en Chile y criticó que sus contenidos televisivos no fueran censurados en dicho país en un contexto de dictadura. Dichos comentarios generaron que el nombre del comediante se volviera trending topic en redes sociales y varios internautas se sumaron a la discusión sobre el papel de Chespirito en la cultura televisiva latinoamericana.

Ante esto, Chumel Torres fue una de las figuras públicas que también expresó sus impresiones mediante su cuenta oficial de Twitter y se pronunció al respecto con el siguiente mensaje: “Vato, a Cantinflas le pagó toda la carrera el PRI. Juan Gabriel cantaba en fiestas de gobernadores priistas . Los Tigres en fiestas de narcos. Separen la obra del artista o se van a quedar admirando a nadie”.

Chumel Torres defendió a Chespirito de los comentarios de Carlos Ballarta (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

Las reacciones a su comentario no se hicieron esperar y algunos usuarios de esta misma red social entraron a la discusión sobre programas como El Chavo del Ocho y El Capulín Colorado. Además, le recordaron al presentador de El Pulso de la República, que cuando falleció Gómez Bolaños no quiso dar la nota al respecto en su programa, pues no podía decir “algo bueno de Chespirito”.

“Una cosa es separar a la obra del artista, pero no; no se deben de separar. Y es bueno que se empiece a hablar de ello. Como la gran mayoría de los artistas están vinculados al poder y muchas veces funcionan como grandes instrumentos distractores”, “¿Quién le paga a Chumel?”, “Critican a esos artistas y aplauden a los motorolas de Jesús Ochoa y Damián Alcázar” y “Vaya que no encuentro fallas en su lógica”, fueron algunos comentarios que recibió Torres.

El comediante y conductor estalló contra AMLO por venta de niñas en Guerrero (Foto: Instagram @chumeltorres / @_lopezobrador)

Chumel Torres se lanzó contra AMLO por venta de niñas en Guerrero

Tras los comentarios de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la venta de niñas en el estado de Guerrero, Chumel Torres compartió un fragmento de la conferencia matutina del mandatario, en la que aseguró que su gira por la entidad tuvo el fin de tratar asuntos relacionados con problemas sociales y no para atender la venta de niñas en algunas localidades del estado regidas por el sistema de usos y costumbres.

“Cuando voy a Metlatónoc y me preguntan ‘¿viene a ver a las niñas que las venden?’, no, no vengo a eso, vengo a ver cómo vamos con los programas de bienestar y cómo se está avanzando para que los jóvenes están opciones de estudio de trabajo, que los campesinos tengan apoyo, que haya bienestar. Ese fue mi comentario y es lo que sostengo”, expresó López Obrador.

Junto al clip, el comediante chihuahuense señaló que el jefe del Ejecutivo federal tiene un alto nivel de mediocridad al priorizar sus programas sociales antes que un delito relacionado con la trata de personas y la violación de derechos humanos. “Imagínate ser una niña vendida a un señor en Guerrero y escuchar al Presidente decir esto. Qué nivel de mediocre maneja”, tuiteó Chumel Torres.

