Frankie Muniz de ‘Malcom in the Middle’ visitó México: a esto se dedica ahora

La serie regresó a las pantallas de Star Plus en exclusiva Foto: Instagram/@ malcolmvfofficiel

El actor estadounidense, Frankie Muniz, viajó a la Ciudad de México. Mejor conocido por interpretar a Malcom en la serie Malcom in the Middle (Malcolm el de en medio), comedia exitosa de la extinta Fox -ahora Star Plus- , el actor estuvo en México tras ser invitado a un torneo amistoso que se celebró dentro de la cancha del Estadio Azul.

Fue a través de redes sociales que se hizo publica la visita del afamado actor, ya que el mediocampista del Atlante, Duilio Tejeda compartió en su cuenta personal de Instagram una fotografía con el intérprete así como dedicar una cita de su afamada serie: “No encuentro fallas en su lógica”, escribió el futbolista mexicano.

Desde el 2000 al 2006, Malcom in the middle dominó el mundo de la televisión con su hilarante elenco y fuertes valores familiares. El programa fue protagonizado por Frankie Muniz como el personaje titular, un niño inteligente que navega por la vida con su caótica familia: su papá Hal (Bryan Cranston), su mamá Lois (Jane Kaczmarek) y sus hermanos Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield), Dewey (Erik Per Sullivan) y Jamie (Lukas y James Rodríguez).

El mediocampista mexicano compartió una foto con Frankie Muniz en el Estadio Azul Foto: Instagram/@ conetejeda7

A lo largo de sus siete temporadas, Malcolm in the middle fue uno de los programas de televisión favorito de la audiencia y también un favorito de la crítica, recibiendo siete premios Emmy, un Grammy y varias nominaciones más. Esta comedia tuvo más de 150 episodios, y sigue siendo una de las favoritas de los fans, así como una de las más buscadas por las plataformas de streaming -actualmente en Star Plus México y en canal 5-.

Frankie Muniz, tras conseguir gran éxito con el protagónico de Malcom la vida de actor no fue igual para él, participó en pequeños y nada exitosas películas como Sharkanado 3, Fat Liar y El Agente Cody Banks. Posteriormente participó en los programas Dancing with The Stars y Dancing with the Stars: Junior. Además, fue piloto de carreras en la Formula BMW en Estados Unidos y baterista en la banda Kingsfoil.

El actor pausó su carrera para concentrarse en su vida personal. En 2018, Muniz se comprometió con su novia de mucho tiempo, Paige Price, con ella tuvo a su primer hijo, Mauz Mosley Muniz el 22 de marzo del presente año.

Malcom in the middle capitulo 2x17 Foto: Instagram/@malcolmvfofficiel

Cabe recordar que tras participar en Dancin with the stars en 2017 el actor comentó que tenía problemas para recordar la serie que lo elevó en su momento al estrellato mundial: “Apenas recuerdo la serie. Casi siento como si no fuera yo, he tenido nueve conmociones cerebrales y varios mini-infartos cerebrovasculares”, añadió el actor para Entertainment Weekly.

Y es que el actor sufre de ataques isquémicos transitorios. Muniz experimentó una severa pérdida de memoria después de sufrir múltiples conmociones cerebrales y mini accidentes cerebrovasculares. A lo largo de su joven vida, ha tenido nueve conmociones, tuvo su primera conmoción cerebral cuando tenía siete años mientras jugaba de portero en un partido de futbol.

Bryan Cranston en los premios Emmy (Getty Images)

“Sentí como si me apuñalaran en la cabeza, el peor dolor de cabeza que se pueda imaginar. No podía ver nada”, resaltó en su momento Frankie Muniz a la revista People en diciembre de 2012.

Por otro lado, su padre en la serie y gran amigo, Bryan Cranston tras enterarse de dichas declaraciones de Frankie Muniz se conmovió y comentó que no permitiría que olvidara una de las etapas donde fue la estrella: “Ese será mi trabajo, recordarle la vida tan plena que tuvo con Malcolm”, explicó en su momento el actor protagónico de Breaking Bad.

