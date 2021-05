Qué pasará con las cenizas de Isela Vega

Su hijo explicó que hablar del tema le produce un nudo en la garganta (Foto: Instagram / @arturovazquezoficial)

Este 7 de mayo el programa De Primera Mano, presentó una entrevista realizada al hijo de Isela Vega. Durante la conversación habló sobre el destino que tendrían las cenizas de esta actriz, quien falleció a la edad de 81 de años.

Arturo Vázquez explicó que todavía no había tomado una decisión conjunta con su hermana; mientras que a él le gustaría llevar las cenizas al lugar de origen de Isela Vega, la propuesta de Shaula es trasladarlas a la casa donde la actriz pasó sus últimos días, o bien, depositarlas en la tierra y sembrar un árbol en el sitio.

Durante la entrevista el hijo de Isela Vega se mostró sensible y reconoció que todavía no ha pasado por todas las etapas del duelo, incluso mencionó que se mantiene con un nudo en la garganta mientras habla del tema.

Isela Vega recibió el premio Ariel de Oro el 11 de julio de 2017 (Foto: EFE/ Jorge Núñez/ Archivo)

El hijo de Isela Vega expresó lo siguiente para especificar las opciones que contempla junto con su hermana:

“Yo quiero llevarlas a Hermosillo, Sonora, el lugar de origen de mi mamá, allá está mi tía Guadalupe, están todos allá y mi primo me dijo ‘aquí hay un lugar para mi tía’ y a mi me parece muy bonito”, también mencionó que no le importaba si el sitio le quedaba lejos para cuando quisiera visitarla.

Según lo expresado por Alberto, la idea de su hermana tiene origen en un deseo de su mamá: “le comentó que quería ser un árbol, entonces hay unas cosas que se usan, no sé cómo llamarlas, luego se planta un árbol Está padrísimo ¿no?”

Si se realizara este tipo de funeral ecológico, la preocupación de Alberto sería la posible venta de la casa de Acapulco y el tiempo que pasarían cuidando dicho árbol: “¿Y si la casa se vende? ¿Nos vamos a llevar ese árbol o qué? Pero finalmente dice mi hermana que mi mamá está en todas partes y tiene razón”.

Isela Vega en Xochimilco durante las grabaciones de 'La Isla de Las Muñecas' (2016) del director Cristian Mejía. (FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM)

En la entrevista Arturo Vázquez también contó un sueño que tuvo con su madre:

“No hay día que me haya despertado sin pensar en mi mamá, el otro día soñé yo a mi mamá que iba a verla a Acapulco, pero de repente al llegar a la puerta me cae el 20 de que ya no estaba, entonces caigo al piso y lo golpeo diciendo ‘¡no puede ser, no puede ser, no puede ser!”.

Mencionó que él entiende las etapas de duelo como si fueran olas de mar y que no puede dimensionar en que intensidad le llegará cada una, dijo comprender que llega un momento en que “el alma necesita un consuelo que viene de Dios y es como ‘ya aliviánate’”.

La actriz Isela Vega fue la madrina del programa "Como Dice el Dicho" que celebró sus 400 programas al aire en mayo de 2016 (FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM)

La madrugada del 10 de marzo de este año, se difundió el fallecimiento de Isela Vega, la primera actriz e ícono del cine nacional contemporáneo, quien pereció a los 81 años; la causa de su muerte fue el cáncer de pulmón, el cual hizo metástasis aunque fue diagnosticado en febrero.

Su debut como actriz de cine sucedió en la película Verano Violento (1959) junto a Pedro Armendáriz. Algunas otras importantes películas que realizó fueron Por mis pistolas (1968), Las sicodélicas (1968), Quiero la cabeza de Alfredo García (1974) y Arráncame la vida (2008), película inspirada en la obra de Ángeles Mastretta.

Entre los premios que recibió, destaca el Ariel de Oro que le otorgaron en 2017 por su trayectoria en el cine. El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) la describió como “Mujer trasgresora de nuestro cine; actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas.”

