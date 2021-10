Qué ex presidente no soportaba ver a Jorge “El Burro” Van Rankin

El Burro contó como el ex presidente no quería comer a su lado (Foto: YouTube/La Saga)

El conductor y actor Jorge “El Burro” Van Rankin es recordado por sus diversas apariciones en la televisión mexicana, sin embargo algo por lo que también es reconocido es por ser uno de los amigos más cercanos de Luis Miguel, Roberto Palazuelos y Miguel de la Madrid Magnani. Debido a ello ha tenido la oportunidad de rodearse de grandes personalidades de la política en el país.

Se tiene entendido que la relación de “El Burro”y los antes mencionados surgió gracias a que vivían en el mismo conjunto. Ante ello, Van Rankin tuvo la oportunidad de poder visitar Residencia Oficial de Los Pinos durante varios sexenios, pues mantenía una gran amistad con los hijos de los presidentes de diferentes administraciones.

Aunado a ello, se sabe que el actor de 58 años, tuvo una relación con la hija del polémico ex presidente Carlos Salinas de Gortari, por tal motivo el ex mandatario no disfrutaba ver de Van Rankin.

Salinas de Gortari no aprobaba la relación del conductor y su hija (Foto: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

Durante la emisión del 19 de octubre del programa La Saga, conducido por Adela Micha, Jorge Van Rankin contó que conoció a Cecilia Salinas, hija del ex mandatario priista, en uno de los conciertos del intérprete de La Incondicional, pero fue hasta después de varias encuentros le pidió su teléfono, que se enamoraron y de eso se formó una relación que duró 5 años.

Durante su intervención el protagonista de 40&20 confesó que Salinas de Gortari no aceptaba su relación.

“Disculpa pero durante los tres años de presidente no me volteaba a ver ni la cara y a su hija le dijo: ‘cuando lo traigas, lo respeto pero no quiero que se siente a la mesa a comer’. Dos años después, cuando salió, con la muerte del señor Colosio, que en paz descanse, y lo de Ruiz Massieu y todo ese tema, que él se va a Irlanda, yo lo veo en Nueva York, pues ahí platicamos y nos hacemos cuates”, contó el conductor de Miembros al aire.

Emiliano y Cecilia Salinas Occelli, hijos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, (Foto: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO)

“El Burro” afirmó que se llegó a enamorar de una manera muy fuerte de Cecilia y que pasado el tiempo Salinas de Gortari lo aceptó, pues al principio el ex mandatario creía que su relación era sólo por interés de parte de Van Rankin, al ser novio de la hija del representante de México durante 1988 hasta 1994.

Durante dicha entrevista, Van Rankin también recordó que Emiliano Salinas, hermano de Cecilia, le contó sobre la organización NXIVM, la cual es considerada como una secta sexual.

Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, es uno de los protagonistas de la serie documental The Vow, emitida en HBO y dedicada a la secta NXIVM y su líder, Keith Raniere.

Emiliano Salinas y el lider NXIVM (Foto: Captura de pantalla de The Vow en HBO )

Presentado como VP Ethics (vicepresidente de Ética), economista y emprendedor, Emiliano Salinas Occelli aparece en varias imágenes conversando con el fundador de NXIVM, a quien se le juzgó culpable en 2019 de delitos sexuales y crimen organizado.

En 2019, en el juicio que se le siguió en Nueva York a Keith Raniere, el nombre que apareció una y otra vez fue el de Salinas Occelli.

La Fiscalía mostró documentos que indican que el hijo de Carlos Salinas de Gortari no sólo estaba enterado de las prácticas de Raniere, sino que habría tratado de obtener ilícitamente documentos financieros para desacreditar a los potenciales enemigos del culto al que pertenecía: jueces federales, abogados y políticos en Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO: