“Es mi amigo y mi hermano”: El Burro Van Rankin salió en defensa de Miguel Alemán Magnani

"El Burro" afirmó que él no tiene pelos en la lengua para decir que Alemán Magnani es su amigo (Fotos: Twitter @IrvingPineda // Cuartoscuro)

Luego de que la Interpol emitiera una ficha roja en más de 190 países para localizar a Miguel Alemán Magnani, a quien se le imputa el delito de defraudación fiscal por más de 66 millones de pesos, Jorge “El Burro” Van Rankin salió en defensa del ex vicepresidente de Interjet.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, el conductor del matutino de Televisa reveló que habló con Alemán Magnani y le dejó en claro que él lo apoyaría en todo lo que estuviese en sus manos ya que lo considera como un hermano.

“Miguel es un gran amigo, yo hablé con él la semana pasada para decirle ‘no estás solo, aquí estoy contigo, eres mi hermano, lo que necesites’. Me contestó luego luego, porque cuando tienes una bronca, en el caso de Miguel, la agenda se hace de tres hojas de 2 mil, te dejan de hablar, les da miedo. A mí no me da miedo decir que Miguel Alemán es mi amigo y es mi hermano, y le deseo lo mejor siempre. Yo creo que va a salir librado”, detalló.

"El Burro" señaló que desconoce si Luis Miguel ha tenido contacto con el empresario (Foto: Instagram/@40y20laserie)

Sin embargo dijo que no sabe cuáles son las acusaciones en contra del empresario: “Desconozco situaciones de demandas y esas cosas, no sé ni por qué te soy honesto”.

Asimismo, el también comediante mencionó que desconoce si Luis Miguel ha tenido contacto con el productor ejecutivo de la bioserie de su amigo, pues ha estado distanciado del intérprete por su tan repentino cambio de humor.

“No sé. A Luis Miguel le perdí la pista. Nos juntamos después de 22 años, fuimos amigos dos años y otra vez me volvió a volar. Es un cuate muy raro, la neta; yo lo estimo bien, así lo estimo, así lo quiero porque así es él, pero yo hablo por mí y por lo poco que puedo hablar, pero ojalá, por el bien de la familia, esto se arregle pronto”, comentó Van Rankin.

Se tiene entendido que la relación de “El Burro” y el intérprete de La Incondicional surgió durante su adolescencia, ya que se conocieron gracias a que vivían en el mismo conjunto, mismo en donde el actor y empresario Roberto Palazuelos también habitaba.

Miguel Alemán Magnani abandonó el país a finales de enero (Foto: Cuartoscuro)

El pasado 8 de julio, el periodista Javier Tejado Dondé, en su columna para el periódico El Universal, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) había emitido una orden de arresto contra Miguel Alemán.

Un día después, el 9 de julio, el Instituto Nacional de Migración (INM) informaba que el magnate había salido del país el pasado 31 enero desde el Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, por lo cual mantenía una alerta migratoria.

Javier Mondragón, representante legal de Alemán Magnani, declaró para el programa de Ciro Gómez Leyva, que debido a que su cliente tiene la ciudadanía francesa, no puede ser extraditado a nuestro país.

De acuerdo con su representante legal, Alemán Magnani no podrá ser extraditado a México (Foto: Cuartoscuro)

“Si un juez francés determina que cometió un delito, podría ser castigado en Francia conforme a sus leyes. Suponiendo que el gobierno de Francia ubicara al señor Magnani, un juez debe juzgar”, dijo el abogado, quien agregó que no procederá la extradición, pero sí una sanción por parte del gobierno francés.

Sobre la ficha roja emitida por parte de la Interpol, Mondragón dijo que la situación del empresario no cambia mucho, pero que los abogados franceses se presentarán en las oficinas de la policía internacional para informar que el empresario se encuentra en dicho país.

