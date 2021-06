El día que Roberto Palazuelos le dio dinero falso al Burro Van Rankin para pagar una cuenta

Palazuelos también se ha convertido en un ícono de redes sociales (Foto: IG robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos ha destacado en el mundo de la farándula no sólo por sus memes o papeles actorales, sino también por la vida de lujos que lleva. Ya sea por ser propietario de varios hoteles exclusivos, hasta tener un reallity show, Palazuelos nunca deja de dar de qué hablar.

Fue en Palazuelos Mi rey, la cual es una producción de MTV, donde surgió una anécdota de antaño entre Roberto Palazuelos y el Burro Van Rankin, quienes son amigos desde varios años atrás.

“Encuentro al Burro y al Esteban Arce en los primeros Teletones, entonces nos vamos de pedos y de repente agarro y le digo a estos güeyes, ‘Burrito, ya me voy’, ‘No, no te vayas’, ‘No, ya me voy y pago todo”, dijo Palazuelos.

Ante esto, “El Burro” se sorprendió porque no era común que Roberto hiciera algo de ese estilo.

“Milagro que Roberto Palazuelos te pague una cuenta, te sacaste la lotería”, remarcó Jorge Van Rankin.

De acuerdo con Celebrity Net News, la fortuna de Roberto Palazuelos asciende a 12 millones de dólares, sin embargo, algunos otros medios, como La Neta Noticias, han comentado que ronda los 25 millones de dólares (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

En ese entonces, Palazuelos sacó un fajo de billetes con dólares de 100 y pagó la cuenta que era de 700 dólares más 100 de propina y se retiró del lugar.

“SE va y yo seguía chupando , me voy yendo y me agarra alguien de seguridad: ‘a ver, cabr*n, esos billetes que son como siete u ocho de cien son falsos’. Me llevan a donde hay luz, la prenden y eran tan obvios, pero entre la luz, el desmadre y la peda parecían reales”, terminó de contar “El Burro”.

Cabe recordar que, el actor y empresario mexicano, Roberto Palazuelos ha logrado consolidarse como uno de los referentes en cuanto a fortunas millonarias se refiere. Palazuelos también se ha convertido en un ícono de redes sociales, pues a través de ellas ha dado conocer todos los lujos y privilegios que posee y disfruta en su día a día.

m. En entrevista con el sitio Saga, el empresario comentó que, con tan solo 14 años, salió de su natal Acapulco para estudiar en Cancún (IG: robertopalazuelosbadeaux)

Gran parte de la fotrtuna que ha creado el actor es gracias a los hoteles con los que cuenta en Cancún y Tulum. En entrevista con el sitio Saga, el empresario comentó que, con tan solo 14 años, salió de su natal Acapulco para estudiar en Cancún y que años más tarde compró una propiedad en Tulum por una cantidad de 110 mil dólares, espacio donde construyó el Hotel Diamante K, cuyas habitaciones para hospedaje tienen un precio aproximado de mil dólares por noche.

Por el lado actoral, Roberto debutó en televisión con la telenovela Muchachitas en 1991, posteriormente formó parte del cast de Mi Segunda Madre y Simplemente María. Su más reciente producción fue su reality show Palazuelos: Mi Rey, el cual fue emitido a través de MTV, en donde dejó ver sus intimidades, su familia, amigos más cercanos, y lujos. Algo por lo que muchos recuerdan al Diamante Negro fue por su participación en Big Brother México en 2003.

Sin embargo, lejos de la pantalla chica, el actor de 54 años también se ha consolidado como uno de los empresarios más brillantes del país.

De acuerdo con Celebrity Net News, la fortuna de Roberto Palazuelos asciende a 12 millones de dólares, sin embargo, algunos otros medios, como La Neta Noticias, han comentado que ronda los 25 millones de dólares. Por otra parte, otros han asegurado que gran parte de su fortuna proviene de la herencia que dejó su abuelo Roberto Palazuelos, también conocido como “El Tigre”, el cual fue un importante empresario y abogado en la zona de Acapulco.

