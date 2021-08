“Bendita celulitis”: el mensaje de amor propio que envió Consuelo Duval

La conductora hizo una profunda reflexión sobre los estereotipos de belleza(Foto: @consueloduval/ Instagram)

La actriz humorística Consuelo Duval actualmente es conductora del reality El Retador, programa de talentos que unió a Lucero, Manuel Mijares e Itati Cantoral como conductores. Aunque ella se ha caracterizado por representar personajes y no por ser ella misma frente al escenario.

Fue durante una entrevista con el canal Las Estrellas que Duval tocó el tema de la aceptación propia, pues recordó que por un tiempo tomó pastillas para bajar de peso hasta que se cuestionó las razones por las que lo hacía, su reflexión partió de la presión que se ejerce sobre las artistas en el medio de los espectáculos.

“Qué te digo, ser gorda en la televisión era el pecado número uno porque había diez mil flacas detrás de ti, queriendo tu lugar”, mencionó en la televisora de San Ángel.

Consuelo Duval y su amor por Eugenio Derbez, con quien trabajó en La Familia P. Luche (Foto: @consueloduval/ Instagram)

Con el transcurso de los años, la actriz y ahora conductora aprendió a quererse e incluso llegó a amarse con sus imperfecciones, en la conversación invitó a las personas a evitar comentarios que puedan herir a otras:

“Si tú no tienes ese cuerpo, no lo lastimes, no lo rechaces. Vete al espejo, disfruta tu celulitis, ¡bendita celulitis! ¡Está en una pierna que existe!”, mencionó.

También mencionó a una de sus colegas y contó una anécdota que hizo todavía más personal la reflexión: “El otro día la Barby Juárez hizo un comentario que me sacudió el alma; dijo ‘Mi ayuno intermitente terminó el día que tuve para comer y de verdad me sacudió. A veces somos muy c*bronas con nosotras, pero si están completas, no hay nada qué reprochar”.

La comediante admitió que hace unos años no habría pensado de esta manera, de igual forma mencionó que el tener hijos hizo que su cuerpo se transformara aún más: “Te aseguro que esto no te lo hubiera dicho la Consuelo de 30. La Consuelo de 30 se hizo la liposucción porque terminando de tener hijos le quedó la panza horrible y en las bubis le tenían que poner cinta porque se veían caídas”.

Al principio de su carrera, Consuelo fue rechazada por su físico. (Foto: @consueloduval/ Instagram)

Recientemente Consuelo Duval se sinceró por primera vez sobre los retos más grandes que ha enfrentado durante su carrera artística, entre los que se encuentran desde actuaciones de doblaje hasta conducción, algo a lo que la protagonista de La familia P. Luche nunca se había enfrentado.

Hace unos días se estrenó el programa El Retador, un programa de competencia que combina el canto, el baile y la imitación y cuyo jurado está integrado por Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral. En este escenario, Consuelo se estrenó como conductora.

“Cada día de cada programa ha sido lo más difícil en mi vida porque jamás había conducido un programa así. Había soñado con hacerlo y ser como Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey o Jimmy Fallon, y de repente llega a mi vida El Retador e, irónicamente, me reta a mí”, señaló Duval en una entrevista para Las Estrellas.

Consuelo Duval confesó que 'El Retador' ha sido uno de los trabajos más difíciles de su carrera. (Foto: @consueloduval/ Instagram)

La conductora de Netas Divinas se sinceró sobre su sentir al ser la cara de un programa después de haberse dedicado tantos años a la actuación. “Ha sido un reto porque aquí no hay personaje que me ayude a no ser yo. Aquí tengo que ser yo sí o sí, entonces siempre que cometía errores les decía a todos ‘Perdónenme, no tengo experiencia pero con esta oportunidad la voy a tener’”, continuó sincerándose la comediante.

Durante la entrevista, la también actriz de teatro recordó que otro momento que le costó mucho trabajo de ejecutar fue la entrada a la pantalla grande, pues cuando fue a audicionar por primera vez, el director la rechazó “por dientona”.

La actriz relató que aquella persona le dijo que su dentadura era lo único que se iba a ver en la pantalla, por lo que tenía que rechazarla. Consuelo Duval admitió que lo único que le dijo fue “No me gustas”.

