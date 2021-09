Paola Rojas abandonó los sets para visitar las zonas afectadas por inundaciones en Ecatepec

La conductora acudió a visitar las zonas afectadas (Foto: IG @paolarojas)

Paola Rojas dejó por un momento los sets para volver al reporteo en la calle y, con botas, chaleco y micrófono en mano, se dirigió hacia las zonas afectadas por las inundaciones que se han registrado en Ecatepec desde el lunes pasado.

La periodista mostró desde su cuenta de Instagram su recorrido por la colonia “La Esperanza” en Ecatepec que fue transmitido en su noticiero “Al Aire”. Durante las imágenes puede observarse a la comunicadora mientras entrevista a los aledaños.

“Vecinos de Ecatepec intentan sacar el agua de sus casas pero es imposible por la saturación del drenaje. Piden apoyo para desazolvar coladeras. Aseguran que han tenido que hacer todo solos, porque no se ha acercado ninguna autoridad”, se lee en la publicación que compartió Rojas desde sus redes sociales.

Algunas personas de la zona le permitieron pasar a sus casas, las cuales aún estaban inundadas de una forma bastante significativa.

Personas narraron las consecuencias que las lluvias han dejado en sus hogares (Foto: IG @paolarojas)

“Nosotros ayer, los vecinos nos cooperamos para traer máquinas porque no nos han mandado nada, del municipio nadie ha venido. De hecho ahí están polines los que atrancamos con una camioneta que está para sostener el zahuan”, le dijo una habitante de la región a Paola.

Por su parte, la conductora acudió a varias de las casas y platicó con las familias para que le contaran como fue que han atravesado estas inundaciones durante varios días y les externó a las demás personas que, aunque no estaba en posibilidades de acudir a todas las regiones, un espacio en su programa sí podía dárselos.

”No puedo ir a todas sus casas, pero sí podemos escuchar la preocupación de cada una”, les dijo la periodista a las mujeres del lugar que estaban muy consternadas por la situación en la que se encuentran actualmente.

¿Qué pasó en Ecatepec?

Durante la tarde del pasado lunes 06 de septiembre, las fuertes lluvias causaron inundaciones que afectaron a varias colonias del municipio de Ecatepec, Estado de México (EdoMex).

La conductora les dio un espacio en su noticiero (Foto: IG @paolarojas)

A través de videos y fotografías en redes sociales fue como la población se pudo informar de lo que pasaba por las calles, donde incluso gente fue arrastrada, algunos hasta encontrarse con la muerte.

De acuerdo con las autoridades, fueron dos personas las que perdieron la vida entre la corriente, mientras que más de 19 colonias sufrieron los embates de la lluvia.

En entrevista con Aristegui Noticias, el edil de Ecatepec, Fernando Vilchis, aseguró que las inundaciones registradas en varias colonias de ese municipio tras la tormenta que cayó la tarde-noche del lunes no se debieron al desbordamiento del canal de aguas negros, sino a la bajada de agua de las zonas altas de la Sierra de Guadalupe.

Asimismo, durante el miércoles pasado, las intensas precipitaciones registradas en los últimos días en el Valle de México provocaron el deslave del Cerro Gordo, Ecatepec.

En redes sociales circula un video en el que se muestra el momento exacto cuando una parte del cerro se desprende y ocasiona una gran nube de polvo, en la colonia Santa Clara Coatitla.

Cabe destacar que en esta zona se encuentran varias casas habitadas; sin embargo, no se han reportado personas lesionadas o pérdidas materiales totales.

“Hubo un deslave, afortunadamente no tuvimos víctimas, no tenemos pérdidas de vidas ni personas lastimadas, es una cantera que está desocupada, abajo había viviendas, pero el deslave no llegó ahí”, informó el subsecretario general de Gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz Musalem en entrevista con Milenio.

