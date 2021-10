Leticia Calderón reapareció tras supuesta cirugía

Foto: @Letycalderon79 / Instagram

Hace unas semanas Leticia Calderón alarmó a los usuarios de redes sociales por haber revelado que fue sometida a una cirugía de emergencia, ella aseguró que se trató de una operación de vesícula.

Sin embargo, poco después se desataron los rumores de que se trataba de una cirugía plástica. La actriz acabó con las especulaciones y se dejó ver de cuerpo completo por primera vez.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la estrella de televisión compartió una serie de fotografías en las que mostró lo recuperada que luce, y además se notó que su cuerpo no ha cambiado en lo absoluto.

Lety Calderón donó algunas cosas a la Casa del Actor como víveres y colchones. En las imágenes se puede observar cuando la actriz llegó a dicho lugar con unos cómodos jeans y tenis.

La actriz reapareció en redes sociales tras su operación (Foto: Instagram/@letycalderon79)

En cuestión de minutos se desató una ola de mensajes en los que sus admiradores detallaron que se ve más hermosa que nunca y le pidieron que hiciera caso omiso a todos los comentarios negativos que publican algunas personas.

También mostraron comentarios como: " Eres puro corazón mi querida Lety”, “Se ve la calidad de personas que eres”, “Te admiro siempre”, “Wow te adoro”, “Eres la más bonita y todo lo que haces se te regresará, gracias por ser tan buena persona”, “Un gran ser humano”, entre otros.

En cuanto a los rumores de una supuesta cirugía plástica, la revista Tv Notas dio a conocer hace poco que obtuvo información de una persona cercana a la artista, quien aseguró que Calderón se sometió a dos procedimientos: “Una liposucción de espalda y cambio de los implantes de seno”.

“Los procedimientos no fueron peligrosos y por eso salió de la clínica un día después, aunque un poco inflamada y adolorida”, aseguró en la revista.

Lety Calderón expresó su postura ante las especulaciones que dijeron recientemente (Foto: Instagram/@letycalderon79)

Después de eso la actriz de telenovelas concedió una entrevista exclusiva a Despierta América en la que desmintió rotundamente que se haya hecho una cirugía plástica, destacó que no nada más tiene estrías sino también celulitis.

“A mí me da mucha tristeza esta revista porque yo si le tenía un gran cariño, por los colaboradores, y porque finalmente es su chamba. Dicen que hay una frase que dice ‘no hay mujer fea, sino marido pobre’ y yo no tengo ni marido, entonces, yo estoy tan orgullosa de lo que soy, de cómo estoy, de mis canas, de mis arrugas, de mi celulitis, de mis estrías, yo nunca he necesitado operaciones ni nada”, expresó.

Aunque aseguró que las fotos fueron una prueba de que no se sometió a ningún procedimiento estético, Lety Calderón detalló que sigue siendo la misma talla y envió un fuerte mensaje, en el cual afirmó que si en el futuro lo hiciera, no tendría problema en decirlo.

“O sea soy la misma talla de siempre y además tampoco lo ocultaría, si no escondo las arrugas, ni la celulitis ni mis canas, ¿Por qué me avergonzaría?, ¿Qué tendría de malo hacerme algo? mañana si me opero, si me pongo, si me pinto, si me hago, se me va a notar”, declaró la famosa.

La actriz negó haberse sometido a una cirugía estética (Foto: Instagram/@letycalderon79)

La famosa actriz aprovechó para hablar sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió diciendo que su médico le hizo la recomendación al tener “pequeñas piedras” en la vesícula, aunque no era algo muy grave ni urgente ella decidió operarse para no tener complicaciones en el futuro.

