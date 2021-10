Justin Bieber regresaría a México con su gira “Justice World Tour”

FILE PHOTO: Justin Bieber performs at iHeartRadio Jingle Ball concert at Staples Center in Los Angeles, California, U.S., December 2, 2016. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El canadiense Justin Bieber regresará a México con Justice World Tour, sin embargo, hasta el momento sólo se ha confirmado una fecha en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, algo que ha desconcertado a sus seguidores quienes esperan que en proximas semanas anuncien a la Ciudad de México y Guadalajara.

Telediario Monterrey fue quién dio a conocer la exclusiva, los organizadores del concierto podrían hacer esto oficial en las próximas horas. De acuerdo con el medio, Justin Bieber se presentará en el Estadio de Béisbol Monterrey, casa de los “Sultanes”, el próximo 22 de mayo de 2022 después de 5 años.

La última vez que Justin Bieber se presentó en Monterrey fue en 2017 con su Purpose World Tour en el Estadio BBVA de los “Rayados” del Monterrey, el primer concierto en este recinto que recibió a miles de sus seguidores.

Justin Bieber México Foto: Twitter/@MtyPress

La noticia aún no aparece en las redes sociales del cantante, pero se espera que próximamente se den a conocer las nuevas fechas para su nueva gira mundial en la que promocionará su más reciente material discográfico Justice y que arrancará en febrero del próximo año en la ciudad de San Diego, California.

Algunas de las nuevas canciones, las cuales se desprenden de su más reciente álbum, son: Peaches, Holy, Ghost y Hold On. Además, para su nuevo material ha colaborado con otros cantantes como Chance The Rapper, The Kid LAROI y Shawn Mendez

Justin Bieber regresa a México Foto: Twitter

Hace unos días, Amazon Prime lanzó el documental Justin Bieber: Our World, un material audiovisual que nos lleva un poco hacia la vida privada del cantante: “Bieber ofrece un espectáculo increíble en la azotea del hotel Beverly Hilton para 240 invitados y millones más en todo el mundo vía Internet”, escribe la sinopsis dentro de la plataforma de streaming.

Justin Bieber, se ha convertido en uno de los cantantes más exitosos del mundo. Actualmente es el artista número uno en YouTube, con más de 60 millones de suscriptores, y en Spotify, recientemente desbancó a la artista, Ariana Grande que hasta diciembre de 2020 se había posicionado como la cantante más escuchada de la plataforma de streaming musical.

FILE PHOTO: 2021 MTV Video Music Awards - Show - Barclays Center, Brooklyn, New York, U.S., September 12, 2021 - Justin Bieber performs. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Esta no es la primer visita que el cantante realiza al país, ya que en años como 2011 se presentó en diversas fechas en la ciudad de México y en Monterrey, mientras que en 2012 ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX donde rompió el record de asistencia con 210.000 personas.

La presencia del cantante de nueva cuenta en México se suma al anuncio de otras bandas extranjeras que también han dado a conocer su regreso al país, tal como se reportó en días pasados con el regreso de Coldplay al país el 5 de marzo de 2022.

AP 163

De cara al próximo año, el potencial en eventos es tremendo, la Ciudad de México y Monterrey serán ciudades clave para poder llevar a cabo la recuperación económica en la industria de espectáculos.

El caso de la “Sultana del norte” es destacable, pues con eventos como el concierto de Justin Bieber y la realización de Tecate Pa’l Norte se determinará un crecimiento único en esta industria, donde la experiencia no tiene desperdicio, por el contrario, se convierte en un movimiento clave que nos obliga a pensar en estrategias y pautas que logran marcar el nuevo rumbo en la industria de eventos.





