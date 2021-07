La verdad detrás de la supuesta pelea entre Justin Bieber y Hailey Baldwin

Justin Bieber se viralizó por presuntamente discutir con su esposa (Video: Instagram/@chamonic)

Un video se viralizó este fin de semana y en él se puede ver a Justin Bieber caminando al lado de su esposa Hailey Baldwin después de haber actuado en la presentación de la marca de tequila de Kendall Jenner, 818 Tequila en Las Vegas, Nevada.

El clip en cuestión que se difundió inicialmente en TikTok, acumula más de un millón de reproducciones y muestra presuntamente una acalorada discusión entre el cantante canadiense y su esposa mientras caminan rodeados de guardias de seguridad.

Y es que tras el show que Bieber presentó en el club nocturno Delilah, como parte del lanzamiento de la polémica marca de la bebida alcohólica de la integrante del clan Kardashian, se le vio salir alrededor de las dos de la madrugada en un estado eufórico.

La pareja se casó en el otoño de 2018, y desde entonces han sido asediados por la prensa (Foto: The Grosby Group)

Ataviado con unas bermudas holgadas y una camiseta verde, a Justin se le ve dirigirse a su esposa haciendo gestos marcados y gritando acaloradamente mientras manotea y camina.

Y es que tras la difusión del clip, los usuarios de las redes sociales comenzaron a asegurar que el intérprete de Baby estaba discutiendo agresivamente con la modelo, por lo que la preocupación en torno al joven matrimonio no tardó en emerger.

Muchos argumentaron que Bieber estaba siendo demasiado violento en su forma de dirigirse a su esposa, sin embargo, también llamó la atención que, pese a las gesticulaciones eufóricas del cantante, lo cierto es que también aparece tomado de la mano de la modelo, lo que resultaría un tanto incongruente en caso de que efectivamente estuvieran discutiendo a gritos.

La creación de la marca de tequila de Jenner fue calificada por muchos usuarios mexicanos como "apropiación cultural" (Foto: Instagram @kendalljenner)

Ahora, y tras la viralización de clip, varios presuntos testigos salieron en defensa del intérprete de Beauty and a beat para afirmar que en realidad él le estaba contando una anécdota a su esposa de manera sumamente expresiva.

Esta explicación cobra sentido porque Hailey se le queda viendo directamente a su esposo mientras él gesticula exageradamente, esto, según el argumento, debido a que aún seguía emocionado tras bajar del escenario del evento.

Un usuario de Tuiter explicó: “Grabé esto de Justin justo antes de que se tomara ese video. Estaba en total adrenalina después de actuar. No estaba enojado con Hailey y no le estaba gritando. Odio cómo siempre lo pintan como el malo cuando es lo más alejado de eso”.

Bieber defendió a su esposa en marzo pasado porque creyó que los paparazzi la estaban fotografiando por debajo de la falda (Foto: The Grosby Group)

Otra usuaria comentó: “Mis amigos y yo estuvimos detrás de él toda la noche; él estaba del mejor humor y le estaba contando una historia, pero el maldito Internet adora sus pequeños escenarios”.

No es la primera vez que el cantante da de qué hablar por una actitud “a la defensiva”. Apenas en el mes de marzo, Bieber defendió a su esposa de unos reporteros a quienes acusó de quererle tomar fotos debajo de la falda de su esposa durante un encuentro en West Hollywood, California.

En un video compartido por la cuenta de Twitter de E! News, se puede observar cuando los paparazzi comienzan a disparar con sus cámaras para captar al joven matrimonio. No obstante, alrededor del segundo tres, se escucha una voz femenina que dice “I feel like up the skirt...”, lo que se traduce a “siento que por debajo de la falda…”, antes de que se interrumpa la oración.

El intérprete de “Yummy” se dio la vuelta y decidió enfrentar a los camarógrafos: “¿Están fotografiando por debajo de su falda?”, dijo el cantante, indignado, pero manteniendo la calma.

Los paparazzi entonces se defendieron: “¡Oh por dios, por favor, Justin!”, dijo una fotógrafa. “¿Por qué alguien fotografiaría por debajo de su falda?”, cuestionó otra.

A esto, el cantante simplemente respondió con cierta irritación: “Esa es la cuestión, ¿no?”, expresó. Por otro lado, otro de los retratistas le explicó que no había razones para que alguien hiciera algo así.

“¿Por qué haríamos eso? Vamos hermano, mira los videos... Oye hermano, espero que tengas una buena noche. Hermano, nadie haría eso”, se defendió uno de los camarógrafos.

