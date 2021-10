Mal momento para Sean Penn: Leila George le pidió el divorcio a solo un año de casados

Sean Penn y Leila George se separan un año después de casarse (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Sean Penn, otra vez soltero. Su esposa, Leila George, de 29 años, le pidió el divorcio al actor, de 61, después después de 15 meses de matrimonio y cinco años de relación.

Ha sido la intérprete australiana, hija del actor Vicente Philip D’Onofrio y Greta Scacchi, quien ha solicitado el divorcio ante un tribunal de Los Ángeles, de acuerdo al sitio TMZ.

En agosto de 2020, tras semanas de intensos rumores, el protagonista de títulos como “Mystic River”,” Mi nombre es Harvey Milk” o “21 gramos” confirmaba que había dado el “sí, quiero’' a Leila y mostraba la alianza de oro que se habían intercambiado en el enlace.

“Hemos hecho una boda COVID”, explicó el ganador del Oscar. La ceremonia fue por videollamada, completamente íntima y tan solo estuvieron presentes los dos hijos del actor, Dylan y Hopper, y uno de los hermanos de la novia. La discreción siempre ha sido su máxima, pero lo cierto es que nunca han ocultado su relación.

“Nos conectamos desde casa por Zoom con un concejal que ofició la ceremonia con mis dos hijos y el hermano de mi mujer como únicos testigos. Así fue”, reveló el intérprete durante su aparición en el programa nocturno de Seth Meyers.

La pareja hizo su debut en la alfombra roja en 2016 y desde entonces la mayoría de veces que han posado ante los medios ha sido por actos benéficos.

Sean Penn y Leila George se casaron el año pasado por Zoom (Getty Images)

Según indica una persona de su círculo íntimo a la revista People, en los cinco años que los actores han estado juntos han atravesado crisis que han derivado en rupturas. La última oportunidad que se dieron fue a comienzos del pasado año, poco antes de su boda, cuando retomaron el romance tras unos meses separados. “Sean se dio cuenta de que había cometido un error y cuando sintió que podría perderla, trabajó duro para recuperarla”, indicó el informante, añadiendo que pasar juntos el confinamiento fortaleció su unión.

Este es el tercer matrimonio fallido para Sean Penn, que inició su carrera actor con una breve aparición en “La Familia Ingalls”. La primera vez que dio el “sí, quiero” fue en 1985 a Madonna, con la que formó una de las parejas más mediáticas. Estuvieron juntos cuatro años marcados por la polémica y alegaron diferencias irreconciliables para poner punto y final a su amor. A pesar de esto, en la actualidad mantienen una relación cercana.

El amor volvió a llamar a su puerta y en 1996 se casó con Robin Wright, madre de sus dos hijos. Los altibajos marcaron este matrimonio, que terminó a finales de 2007. Cinco meses después se reconciliaron y el actor volvió a solicitar el divorcio en abril 2009 para luego retractarse al mes. Luego fue la protagonista de “House of Cards” fue la que tomó la iniciativa de separarse. Penn también estuvo saliendo con la actriz Charlize Theron, pero su romance duró solo un año y medio. Además fue vinculado con Scarlett Johansson y con la modelo checa Petra Nemcova.

La estrella de Hollywood admitió recientemente que puede ser “difícil” a nivel personal. En una entrevista con The Howard Stern Show en junio pasado, el actor reconoció que no es un tipo fácil de tratar: “¿Soy difícil? Sí, eso creo. Diré que soy una persona que siente y expresa enérgicamente, he engañado a la gente para que piense que todo se trata de mí'”.

